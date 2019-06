Nici o serbare fără tort, prăjituri și dulciuri. Câți bani câștigă cofetăriile Iar odata cu oferta a crescut si cererea… sau am putea spune ca apetitul tot mai mare pentru dulciuri a dus la o crestere considerabila a ofertei. In orice caz, sunt foarte multe cofetarii de unde putem comanda cele mai bune preparate dulci. Si aproape orice eveniment din viata noastra se invarte in jurul dulciurilor… nicio serbare, zi de nastere, eveniment business, eveniment elegant, petrecere intre prieteni sau onomastica nu pot fi organizate fara tort, prajituri si dulciuri. Si aproape nicio zi nu trece fara sa gustam macar doua-trei cuburi de ciocolata. Dulciurile de toate zilele… Din moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

