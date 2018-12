Stiri pe aceeasi tema

- Cazatura groaznica la Cupa Mondiala de Schi Alpin, in proba de coborare! Slovenul Klemen Kosi si-a pierdut echilibrul si s-a prabusit pe traseu in timpul competitiei, ce s-a desfasurat in localitatea italiana Bormio.

- Accidentare ingrozitoare in proba de coborare din cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin. Elvetianul Marc Gisin si-a pierdut echilibrul si a cazut in timpul cursei desfasurate in stațiunea italiana Val Gardena.

- Dupa o pauza de 9 ani, schiul fond a revenit in micul sat norvegian Beitostolen, cu numai 247 de locuitori, aducand victorii pentru reprezentanții gazdelor atat la feminin, cat și la masculin. Therese Johaug și-a aparat cu coronița poziția de lider la general in Cupa Mondiala, acolo unde caștigase pana…

- Francezul Martin Fourcade (30 de ani) a inceput sezonul de biatlon cu o victorie la Pokljuka, Slovenia, in cursa de 20 kilometri individual. Vremea calda aduce probleme pentru toate sporturile de iarna. Programata inițial pe 5 decembrie, etapa de Cupa Mondiala de la Pokljuka a fost amanata din cauza…

- Peste o suta de persoane dintre cele care au participat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului au avut nevoie de ingrijiri medicale, zece fiind stransportate la spital, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Un pompier clujean, care tocmai ieșise dintr-o tura de 24 de ore, în timp ce se îndrepta spre casa, a observat un scuterist care vea nevoie de ajutor.Scuteristul s-a dezechilibrat, a cazut pe carosabil și și-a piedut cunoștința.Din fericire pentru acesta, pompierul…

- Pentru ca uneori iarna poate fi neiertatoare, este foarte important sa te asiguri ca ai luat toate masurile de siguranța posibile pentru a trai in cel mai bun confort pe timpul sezonului rece din an. In timp ce o casa ofera mult mai mult spațiu, dar și flexibilitate, spre deosebire de un apartament,…

- Un numar de 14.109 persoane private de libertate si au exercitat dreptul la vot in unitatile penitenciare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a declarat, duminica, pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP , Cristina Enache.Ea a precizat ca procesul…