- Gigi Becali va deveni socru pentru prima data. Teodora Becali, una dintre fiicele patronului de la FCSB, va face nunta in toamna, in luna octombrie. Informația a fost confirmata de omul de afaceri. „Are peste 1,85m, așa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevarat ca in octombrie…

- Radu, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata lui. Fostul concurent iubeste, este iubit si, in curand, urmeaza sa-si uneasca destinul cu cel al iubitei lui.

- Adelina Pestrițu a oferit noi detalii despre nunta sa, care va avea loc anul acesta. Bruneta se casatorește anul acesta cu tatal fetiței ei, Virgil Șteblea. Deși nu a stabilit inca data exacta a evenimentului și nici alte detalii legate de nunta, fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca…

- Viitorii miri pot sa-si surprinda invitatii la nunta de vis cu un tort delicios imbracat in martipan in forma rochiei de mireasa pe care o poarta tanara indragostita, in noaptea nuntii. Este vorba de un nou trend promovat pe piata suceveana, un concept unic care a luat nastere din colaborarea a ...

- Adelina Pestrițu se pregatește sa imbrace, din nou, rochia de mireasa. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvaluit cand va avea loc nunta cu Virgil Șteblea, partenerul sau de viața și tatal fetiței sale, Zenaida. Adelina Pestrițu, in varsta de 32 de ani, a mai fost casatorita cu Liviu Varciu, insa…

- Un filmuleț surprins la o nunta din Africa de Sud a devenit viral pe rețelele de socializare, dupa ce amanta mirelul a aparut neinvitata la ceremonie, îmbracata în rochie de mireasa. În filmulețul aparut pe Twitter, un barbat încearca din rasputeri sa scape de…

- Cristina Ich a fost recent ceruta in casatorie, insa nu a stabilit ziua in care va face pasul cel mare. Co-prezentatoarea de la Kanal D traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Mihai, pe care a decis sa il țina departe de ochii curiosilor. "Chiar glumeam, am zis ca la vara ma marit. Nu am stabilit,…

- Viața lui Cristian Boureanu pare sa fi luat o intorsatura fericita. Dupa ce magistrații au revocat masura preventiva a controlului judiciar, afaceristul planuiește o nunta ca-n povești, dincolo de hotare.