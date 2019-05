Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA. Autoritațile din Madagascar au decis sa il extradeze pe Radu Mazare, conform Romania TV. Ministerul Justiției din Romania a transmis actele necesare extradarii sambata, iar conform sursei citate, ministrul Justiției din Madagascar a explicat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania.Citește…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea.Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar…

- Radu Mazare (foto: Info Sud-Est) Miercuri, G4Media a anunțat in exclusivitate ca Radu Mazare a fost prins in Madagascar și ca va petrece urmatoarele 6 zile in arestul autoritaților malgașe. Poliția Romana a cerut Curții de Apel București sa constate intrunirea condițiilor de extradare și sa ceara aducerea…

- Radu Mazare se afla in arest in Madagascar Foto arhiva Politia Româna a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa analizeze daca sunt întrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. Dupa aceasta verificare, instanta va informa…

- Fostul primar al orasului Constanta din Romania, Radu Mazare, condamnat saptamana trecuta la noua ani si 10 luni de inchisoare, a fost prins in Madagascar si arestat pentru sase zile. Informatia a fost confirmata de politia romana, citata de media de peste Prut.

- Fostul primar al Constantei a fost retinut de autoritatile din Madagascar, unde se afla inca din 2017. Radu Mazare a fost retinut joi de autoritatile din Madagascar, afirma surse din politie. Avocatul sau sustinea acum un an ca fostul primar al Constantei a primit protectia autoritatilor din tara africana.…

- Conform unor surse judiciare, citate de Mediafax, fostul edil al Constanței, Radu Mazare, a fost reținut de autoritați in Madagascar. Acesta se afla in Madagascar din 2017, dupa ce a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost capturat de autoritați in Madagascar, au precizat surse judiciare. Mazare are de executat o condamnare definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri:…