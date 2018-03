Stiri pe aceeasi tema

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Faimosul regizor Darren Aronofsky este de parere ca oamenii distrug Pamantul, iar aceasta este problema pe care o semnaleaza cu filmul sau „Mother!”, potrivit contactmusic.com. Protagonistii filmului sunt Jennifer Lawrence si Javier Bardem. Pelicula a starnit o serie de controverse, multi dintre cei…

- Informație bomba ce are in prim-plan o instituție extrem de controversata și care a facut subiectul multor mediatizari. Mai exact, Colegiul Național de Informații, instituție de invațamant care face parte din Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului…

- Spotify nu a ajuns inca in Romania in mod oficial, insa este momentan unul dintre cele mai mari servicii de streaming de muzica din lume. Cu 159 de milioane de utilizatori, dintre care 71 milioane platitori, cu siguranta cativa dintre acestia vor incerca sa acceseze functiile premium fara sa plateasca.…

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo și urmeaza sa semneze zilele viitoare. Fundașul ar fi a doua repatriere importanta a dinamoviștilor, dupa Torje. Bomba in Ștefan cel Mare! Razvan Raț imbraca de trei zile tricoul alb-roșu și este sub comanda antrenorului Florin Bratu, așa cum GSP.ro a anunțat inca…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord în anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizând ca vrea sa vada cum va evolua situatia, noteaza Mediafax.ro.

- Sridevi Kapoor, considerata cea mai de succes actrița de la Bollywood a murit la varsta de 54 de ani. Actrița a decedat sambata, in timp ce se afla in Dubai pentru nunta unui neopot. Sfarșitul starului a fost provocat de un stop cardiac. La scurt timp dupa aflarea vestii, sute de oameni s-au adunat…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- Nu i s-a platit pentru munca prestata, așa ca a decis sa atraga atenția FSB-ului. Este vorba despre un moldovean aflat la lucru in Sankt Petersburg, care a sunat serviciul de securitate și a amenințat ca va arunca in aer un magazin.

- Politistii rutieri au retinut pentru 24 de ore un tanar depistat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acestora si care a fost implicat, ulterior, intr-un accident rutier cu pagube materiale. Tanarul nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Luni, 19 februarie,…

- Tudor Copaci, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), comenteaza investigațiile Centrului Național Anticorupție pornite in urma denunțului facut de liderul PAS Maia Sandu. Copaci susține ca atit instituția cit și personal, conducerea ANRE colaboreaza cu CNA. Solicitat…

- Moartea miliardarului Dinu Patriciu a lasat in urma o multime de intrebari fara raspuns si lucruri nerezolvate. Dupa ce acesta a trecut in nefiinta, fiicele lui, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan.

- O noua simulare a cercetatorilor de la Universitatea Colorado Boulder a ilustrat o imagine a Lunii care se indeparteaza treptat de un Pamant neprietenos pentru viata care orbiteaza un Soare cu 30% mai putin luminos. Acest scenariu avea loc...

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Peste o suta de polițiști au fost mobilizați la toate gurile de metrou, dupa ce o persoana a anunțat la 112 ca, intr-una dintre stații, urmeaza sa aiba loc un nou incident. Mesajul nu a fost o gluma, iar viața unei tinere a fost salvata in ultima clipa.

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Ilie Nastase, fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a României, a obtinut, marti, o reducere a suspendarii dictate împotriva sa de Federatia Internationala de Tenis (ITF), în urma evenimentelor petrecute în timpul

- O inregistrare video cu testul unei bombe capabile sa penetreze un strat gros de beton s-a viralizat pe internet. Arma face parte din categoria „bunker buster”. Acestea sunt bombe capabile sa penetreze buncare, inainte de a exploda in interior. In testul pe care vi-l prezentam a fost pus un avion…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte vocal care cand i se apasa pe buton si lui si la inca trei colegi, sunt o echipa de patru cu butoanele la ei tot timpul. Am vorbit si cu colegii, nu-mi aduc aminte ca eu sa fi oprit vreo intalnire politica si sa ma fi uitat la Suleiman Magnificul", a spus…

- Speak si-a gasit fericirea langa Stefania, cunoscuta publicului larg drept „Libelula”, iar cei doi au inceput sa se gandeasca la o familie si la copii. Bruneta a dezvaluit ca isi doreste sa fie o mama tanara, dand de inteles ca artistul chiar vrea sa devina tatic cat mai curand posibil.

- Reunirea lotului Stelei pentru atacarea returului din liga a patra a adus si prima noutate importanta a lotului pregatit de Ion Ion si de Marius Lacatus. Atacantul Marius Batfoi (27 de ani) este primul transfer ”cu nume” pe care il reuseste clubul ros-albastru in campania prin care se incearca promovarea…

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- ”Am fost la plantatul de stejari, am zis ceva și am primit foarte multe reacții de la oameni impresionați de ceea ce am zis. Aș vrea sa mai zic ce m-a șocat cand am ajuns acolo. Am luat niște pamant in mana și brusc mi-am dat seama ca-n pamantul pe care-l aveam in mana era sange. Sangele are ADN.…

- La finalul saptamanii trecute, unul dintre cei mai cunoscuti executori judecatoresti din Iasi a fost condamnat dupa o acheta care s-a desfasurat in mare secret la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi • Condamnarea vine intr-un dosar in care executoarea Andreea Darie a facut niste jocuri pe care…

- Piata neagra a tigaretelor a crescut in luna noiembrie la 18,3% din totalul consumului, cu 3,3 p.p. mai mult decat in septembrie. Este cea mai importanta crestere inregistrata, in ultimul an. Media anuala a comertului ilegal in 2017 este de 16%, mult peste media europeana care se situeaza la 10%. „Este…

- Academia American de Arte i tiine ale Cinematografiei anun c sunt 341 de filme artistice eligibile pentru a concura pentru premiile sale supranumite si Oscar. Pentru a putea intra în competiie un film trebuie s fi rulat în SUA întrun cinematograf din Los Angeles pn la miezul nopii din...

- Gigi Becali a facut primul pas spre prelungirea contractului lui Nicolae Dica cu FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a fost sunat de finantatorul echipei, care l-a confirmat in functie si din sezonul urmator. Nicolae Dica a terminat anul 2017 pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la doua puncte…

- Cercetatorii NASA au anuntat descoperirea unui sistem solar similar cu cel in care se afla Pamantul, insa in cazul caruia este putin probabil sa existe viata asa cum o cunoastem in prezent. Folosind inteligenta artificiala pentru a analiza datele telescopului spatial Kepler, cercetatorii NASA au descoperit…