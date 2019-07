Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte executiv al FC Petrolul Ploiești, Marius Stan, și-a inceput in forța saptamana in curs, reușind sa-i convinga pe doi fotbaliști noi sa iși puna iscalitura pe un cate un contract cu clubul gazarilor. Unul dintre ei este un fost portar al Petrolului din returul ediției 2017-2018 a campionatului…

- In curand, pe arena Metrom, din Brașov, mai exact de la ora 18.00, FC Petrolul Ploiești, sub comanda noului antrenor principal Flavius Stoican, va aborda primul meci-test in vederea pregatirii urmatorului sezon al Ligii a II-a, contra Chindiei Targoviște. Adica, o fosta contracandidata la promovare,…

- In urma cu aproape un an, FC Petrolul se lauda cu doi internaționali de juniori, unul din propria pepiniera, Valentin Țicu, iar altul, adus de prolificul agent Bogdan Apostu, din Banat, mai precis Andrei Rus. Dar, cel din urma a fost detașat de la bun inceput, mai intai la CS Afumați, apoi la SCM Gloria…

- Odata cu apropierea zilei reunirii lotului FC Petrolul Ploiești, in vederea debutului pregatirilor pentru ediția 2019-2020 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, se inmulțesc și zvonurile cu privire la numele fotbaliștilor care ar fi semnat deja contracte sau urmeaza s-o faca, dar și a celor chemați…

- Sambata sunt programate, la Centrul de Fotbal Buftea, Supercupele Romaniei Under 17 si Under 19. In ambele partide sunt implicate formatiile Centrului de Copii si Juniori al Academiei Hagi. FC Viitorul U 17, echipa pregatita de Constantin Falina, Ionut Mihu antrenori si Lucian Burchel director tehnic…

- * Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de de 3.452.538 dolari. * Academica Clinceni a remizat pe teren propriu cu Universitatea…