- Maine, cerul va fi noros, iar pe drumuri se va mentine ghetus. La Briceni si Soroca se vor inregistra minus patru grade, iar la Balti minus trei grade Celsius.La Orhei termometrele vor indica minus doua grade. La Tiraspol va fi minus unu.

- Vremea pe 19 decembrie este foarte rece in toata tara, insa precipitatiile scad din intensitate. Miercuri, vremea va fi rece, geroasa noaptea local in Moldova, Transilvania si Maramures. Cerul va deveni variabil in zonele inalte de relief, insa in cele joase vor fi innorari local persistente si pe…

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru zilele urmatoare și, potrivit meteorologilor, de miercuri țara noastra va fi cuprinsa de ger, iar precipitațiile se vor pastra local, in zonele inalte. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va raci in aproape toate regiunile, valorile termice…

- Maine, se prevede cer noros. Vantul va sufla din Nord-Vest moderat, pe alocuri cu intensificari. La Briceni, Soroca si Balti vor fi minus doua grade Celsius, iar la Orhei se așteapta minus un grad. La Tiraspol vor fi zero grade Celsius.

- Meteorologii au anunțat ca in ziua in care s-au implinit 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania s-au inregistrat cele mai mici temperaturi din istoria Romaniei pentru o zi de 1 decembrie, cel puțin de cand se fac masuratorile meteo. Luna decembrie a inceput cu temperaturi extrem de scazute,…

- Maine, cerul va fi noros, izolat va ninge slab, iar pe drumuri se va forma polei. Vantul va sufla din nord-vest slab la moderat. La Briceni si Soroca vor fi minus sapte grade, iar la Balti termometrele vor indica minus sase grade Celsius.

- In sud-estul tarii vantul a facut pana acum probleme. A spulberat zapada de pe camp pe sosele, iar zeci de masini au derapat ori au ramas blocate in coloana. Soselele inghetate din zona Dobrogei sunt un cosmar pentru soferi. Multi au derapat si au ramas cu masinile de-a curmezisul drumului. DN…

- Gerul a facut, deja, doua victime in Romania. Un barbat a fost gasit fara suflare in parcul din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns la spital in șoc hipotermic. Totul din cauza faptului ca in oraș termometrele au aratat minus 5 grade Celsius. Mai mult, in Miercurea Ciuc, temperatura a fost de minus 10…