Nici când a-mbrăcat rochia de mireasă n-a lăsat chitara! Fosta Blaxy Girls Diana Ganea a cântat rock la propria nuntă Chiar daca, inițial, iși propusese sa nu se abata de la stilul clasic și sa mearga pe tiparul tradițional la propria nunta, macar de dragul rudelor mai varstnice, Diana Ganea, fosta chitarista de la Blaxy Girls, și-a pus totuși amprenta asupra stilului petrecerii in cel mai pur stil rock. In loc de valsul mirilor, Diana și cel care i-a devenit recent soț - colegul sau de trupa, chitaristul Mirel Cumpanaș - au oferit un show de chitare indelung aplaudat. Nonconformista mireasa a fost “capul rautaților”, luand chitara in brațe in mijlocul nunții și ridicand invitații de la mese cu riff-uri taioase… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana cand Andreea Balan si George se vor cununa religios! Vorbim despre emotii, milioane de lucruri si detalii de pus la punct, de obicei mireasa se ocupa de asta. Pentru ca ne e draga, am incercat sa o scoatem putin din nebunia organizarii si am rugat-o pe Andreea Balan sa ne povesteasca…

- Miki ex K-pital s-a logodit cu barbatul cu care are o relație de 16 ani. Mihaela Marinache, alias Miki ex K-pital, are o relație de foarte mulți ani cu Razvan Constantinescu, care este și impresarul ei. Zilele acestea, cei doi s-au logodit in fața unui preot, potrivit okmagazine.ro. Momentul a coincis…

- Un clip video cu o mireasa care a plecat de la altar fara sa ofere vreo explicatie a devenit viral pe retelele de socializare online. Incidentul s-a petrecut undeva in Africa. Frumoasa mireasa a ingenuncheat, inainte de ajunge la altar, in fata tatalui ei, si-a cerut scuze, apoi a parasit ceremonia…

- Cel mai mediatizat eveniment monden de la finalul saptamanii trecute in orașul american Beverly Hills a fost spectaculoasa nunta dintre jucatoarea de golf Michelle Wie (29 de ani) și Jonnie West, fiul unui legendar baschetbalist din NBA.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți civil din anul 2015, iar acum urmeaza sa ajunga in fața altarului. Cei doi vor face nunta luna aceasta, iar botezul micuței la inceputul lunii septembrie. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Vedeta a facut…

- Brigitte Sfat a aratat spectaculos in rochie de mireasa la nu nta cu cel de-al patrulea soț al ei, Florin Pastrama. Rochia aleasa de Brigitte Sfat a fost una stil prințesa, cu un decolteu adanc, care i-a venit perfect. Rochia de mireasa a lui Brigitte Sfat a avut o trena lunga de trei metri și a costat…

- Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu, a explicat cum iși dorește sa fie rochia de mireasa in momentul in care va avea loc nunta. Laura Dinca a marturisit, pentru perfecte.ro, ca iubitul ei, Cristian Boureanu, nu ii va vedea rochia de mireasa pana in momentul in care vor ajunge in fața altarului.…