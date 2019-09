Stiri pe aceeasi tema

- ​Monica Niculescu si rusoaica Margarita Gasparyan s-au calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-4, 4-6, 11-9 fata echipei Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic (Japonia/Serbia).Niculescu…

- Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Margarita Gasparian s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, marti, dupa ce au invins principalele favorite, Samantha Stosur (Australia)/Shuai Zhang…

- Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Margarita Gasparian s-a calificat luni in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de tenis Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de doalri, dupa o victorie cu 6-1, 7-5 contra taiwanezelor Su-Wei Hsieh/Yu-Chieh Hsieh. Niculescu…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-1, 6-3 in fata cuplului…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andrei Begemann s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului challenger de la Meerbusch (Germania), dotat cu premii totale de 46.600 euro, dupa o victorie cu 7-6 (2), 6-7 (5), 10-8 in fata cuplului N. Vijay Sundar Prashanth…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si Jean Julien Rojer s a calificat fara probleme in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.701.945 dolari, miercuri, dupa o victorie cu 6 3, 6 3 in fata cuplului Christian…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Washington (ATP), dotat cu premii totale de 1.895.290 dolari, dupa 7-6 (11-9), 2-6, 10-7 cu Mate Pavic (Croatia) si Bruno Soares (Brazilia).…