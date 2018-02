Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, a scris duminica, pe contul sau de Facebook, ca Mihai Chirica a fost exclus din PSD pentru ca „el s-a cerut de mult afara”, iar „in paranoia sa a ajuns sa se confunde cu PSD, sa creada ca PSD este el, ca el este creatorul PSD”. Nichita mai spune ca Mihai…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, crede ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, iar aceasta „autosuficienta” l-a „ingropat” politic, fiind exclus din partid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Fostul premier PSD Victor Ponta l-a criticat, pe pagina sa de Facebook, pe Liviu Dragnea, pe care il acuza ca "face curatenie in partid" si ii umileste pe alegatorii din Iasi prin excluderea din PSD a primarului orasului, Mihai Chirica.

- Maricel Popa, presedintele filialei judetene a PSD Iasi, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul sedintei…

- Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, hotararea finala urmand a fi luata de Comitetul Executiv Judetean saptamana viitoare. Chirica a numit decizia abuziva si anunta ca, odata ajunsa definitiva, va…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Liviu Pleșoianu a comentat in emisiunea „Esențial” excluderea primarului Iașiului, Mihai Chirica. Deputatul PSD susține ca edilul nu mai avea de mult de-a face cu partidul și ca este mult mai bine reprezentat de PNL. „Din punctul meu de vedere, Mihai Chirica nu mai are nicio legatura…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, informeaza...

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului.Comitetul Executiv a lorganizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinere aprimarului…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. "Noi discutam in cadru statutar, in interiorul partidului. Este…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Europarlamentarul a transmis ca a fost anunțat de colegi din PSD Iași ca ”s-a constituit un pluton de execuție”, comandat de Liviu Dragnea, impotriva lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, Gabriel Harabagiu, viceprimar și Sorin Iacoban, fost deputat și președinte al PSD Iași. „Ma suna colegi…

In cadrul primei sedinte de Consiliu Local de la Iasi, edilul-sef Mihai Chirica a anuntat ca intentioneaza sa propuna o hotarare prin care orele din unitatile de invatamant sa inceapa cu „Desteapta-te, romane!".

Astazi, la Iași, in Palatul Roznoveanu s-au serbat 10 ani de la infrațirea Iașiului cu Chișinaul, capitala Republicii Moldova. La eveniment, au participat primarul Iașului, Mihai Chirica, primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, dar și Prinicpele Radu Duda, fostul premier al Romaniei, Victor…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local "pierde" 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri...

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local 'pierde' 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. 'Marea…

- Urmariti declaratiile facute in direct de primarul Mihai Chirica pe teme de interes general: "Sistemul de iluminat public va ajunge in proprietatea municipiului Iasi. Aceasta rascumparare a unui bun public care trebuia sa fie de la bun inceput al iesenilor ne va permite avansarea unor proiecte de modernizare…

- "Nu ma surprinde faptul ca sedinta CEx de la finalul lunii ianuarie se va tine la Iasi. E o practica sa aiba loc aceste reuniuni in alte localitatI decat Bucurestiul. Dar sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca…

- Primarul social-democrat al Iasului, Mihai Chirica, este de parere ca PSD are nevoie de un congres extraordinar care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic. Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea sa…

- Mihai Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza.…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- ”Regiunea de Nord-Est primeste doar 4,48 la suta din totalul investitiilor la nivel national. Asta arata bugetul pe anul 2018. Este o repartitie mizerabila, in conditiile in care populatia regiunii este de aproape patru milioane de locuitori. Ma intreb care este contributia parlamentarilor din Moldova…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta."Regiunea de…

- 'Nu sa se retraga, ca nu se retrage dupa o cariera fotbalistica si face meciul de adio. Nu! Sa isi dea demisia. Pentru ca degringolada in care se zbate Romania de astazi si PSD de astazi i se datoreaza in proportie de o suta de procente. Deci trebuie sa isi dea demisia pentru a nu fi demis. Ar fi…

- Asa cum a scris si DCNews, in articolul Cod Fiscal, Mihai Chirica. Primaria Iași va ataca in instanta OUG aprobata de Guvern, primarul Iasiului va face tot posibilul pentru a impiedica aplicarea ordonantei PSD privind modificarile Codului fiscal. Intr-o interventie telefonica la B1Tv, primarul…

- Edilul-sef al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat marti dimineata ca Primaria va lua primele masuri dupa ce Executivul a aprobat ordonanta de urgenta care viza mai multe modificari fiscale ce lovesc in bugetele administratiilor publice locale.

Edilul-sef al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat marti dimineata ca Primaria va lua primele masuri dupa ce Executivul a aprobat ordonanta de urgenta care viza mai multe modificari fiscale ce lovesc in bugetele administratiilor publice locale.

- Fostul primar al Iașiului, Gheorghe Nichita, a declarat, luni, ca decizia de luni a judecatorilor, de a-l trimite la inchisoare in dosarul UTI, este "nedreapta" și o va ataca cu recurs. "Mi se pare o decizie nedreapta. Cumplit de nedreapta, motiv pentru care avocații…