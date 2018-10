Nicaragua: Ploile puternice au făcut 14 morţi de la începutul lunii octombrie Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata joi in Nicaragua dupa ce au traversat "imprudent cursuri de apa umflate de puternicele ploi, ceea ce ridica la 14 numarul total al victimelor de la inceputul lui octombrie", a informat presedintia de la Managua, noteaza AFP. Ploile torentiale au inceput sa se abata luni asupra tarii si vor continua in urmatoarele zile, sub influenta presiunii atmosferice scazute. O alerta rosie a fost decretata marti in opt din cele 17 departamente nicaraguane, printre care capitala Managua, dar zece persoane au decedat intre timp. "Recomandam prudenta" in apropierea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

