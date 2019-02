Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a reamintit intr-o conferinta de presa masurile pe care autoritatile, unitatile sanitare si populatia trebuie sa le ia in aceasta perioada in care se inregistreaza o crestere a imbolnavirilor prin viroze respiratorii si gripa. Ministrul Sanatatii a avut si o discutie cu reprezentantii…

- Autoritatile din judetul Botosani au convocat duminica o sedinta a Comitetului pentru Combaterea Bolilor, in urma unei suspiciuni de pesta porcina. Prefectul Dan Slincu a declarat, pentru AGERPRES, ca masurile au fost luate dupa ce un porc mistret a fost gasit mort in apropierea frontierei cu Ucraina,…

- Razii ale politiei ce-i vizeaza pe adeptii lui Gulen au avut loc in mod constant de la tentativa de puci si au fost relansate recent. Autoritatile din Istanbul si Adana au ordonat arestarea a peste 100 de militari suspecti saptamana trecuta. Biroul Procurorului sef de la Ankara a indicat ca…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca Armata nu trebuie implicata in lupta politica, „mai ales cand miza principala este obsesia pentru control, in toate domeniile, a unui politician cu grave probleme penale“, aluzie la liderul PSD Liviu Dragnea.…

- „Pro Romania reușește in Parlament sa impuna decizii importante. Astazi, deputații Pro Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1.875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019. In varianta inițiala,…

- Victor Ponta, reacție de ultima ora dupa lovitura incasata de PRO Romania de la PSD, prin care sunt afectați și mii de pensionari din Romania."PRO Romania a reusit in Parlament sa impuna decizii importante. Azi dimineata deputații PRO Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus in…

- ANRE nu a facut si nu are in vedere o introducere a taxei pentru centralele individuale, o astfel de propunere excede competentelor sale de reglementare, informeaza miercuri autoritatea, ca raspuns la declaratiile unui oficial al ANRE facute in parlament. In presa au aparut declaratiile facute de directorul…

- Cel puțin 107 de oameni au fost raniți in urma unui atac chimic cu gaz toxic comis sambata de rebeli in orașul Alep, din Siria. Acesta este primul atac de acest gen din regiune. Autoritațile siriene ii acuza pe insurgenți de comiterea atacului. Bilanțul oamenilor care au avut de suferit dupa atac s-a…