- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, reacționeaza dupa ce PSD a refuzat sa vina la semnarea pactului pentru continuarea parcursului european al Romaniei.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele.…

- O rusoaica va petrece opt ani dupa gratii dupa ce a ars cu acid un preot din Nicaragua. Rusoaica Elis Leonidovna Gonn, in varsta de 24 de ani, a fost gasita vinovata de un tribunal din Managua. Aceasta l-a ars cu acid pe preotul Mario Guevarra, in varsta de 59 de ani. Incidentul a avut loc in luna…

- Sergiu Lucinschi, fiul cel mare al fostului presedinte al tarii, Petru Lucinschi, este dat in urmarire internationala de politia romana. Anuntul a fost publicat aseara pe pagina institutiei, dupa ce mandatul de arestare a fost emis de Curtea de Apel Bucuresti.

- Absolventii in varsta de minimum 16 ani ai institutiilor de invatamant, care isi cauta de lucru prin Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca (AMOFM), pot primi indemnizatie de somaj timp de 6 luni, daca se inregistreaza la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul,…

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. Moscova se arata îngrijorata de ultimele acțiuni și declarații ale SUA în raport cu Venezuela, Cuba și alte state din American Latina, un astfel de comportament agresiv al SUA devine periculos și poate avea consecințe grave, a declarat purtatorul de cuvânt…

- Sute de protestatari au ieșit în strada miercuri pentru a protesta împotriva președintelui Daniel Ortega, iar opoziția a declarat ca zeci de oameni au fost arestați, scrie Reuters. Autoritațile au fost prezente la protestul din capitala Managua, la care aproximativ 200 de cetațeniau…