Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu considera ca referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie nu este o tema relevanta pentru societatea romaneasca, iar, daca va fi validat, va crea mai mari necazuri Romaniei din punct de vedere european decat orice alta tema. "Nu este…

- Europarlamentarul Monica Macovei susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu s-au dus la Bruxelles și au incercat sa-i minta pe liderii europeni in ceea ce privește situația din Romania, insa aceștia și-au dat seama de minciuna pentru ca erau informați…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declara multumit de prestatia premierului Viorica Dancila la Bruxelles, afirmand ca a avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit. Intrebat ce parere are despre gafele facute de Dancila, inclusiv afirmatia ca femeia jandarm a fost batuta cu…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, premierul discutand cu acestia despre protestele din 10 august si reforma in domeniul justitiei in Romania, informeaza Guvernul,

- ”Uriașa mizerie” "Ce se intampla la Bruxelles, in perioada asta, din perspectiva Romaniei, este o uriasa mizerie. Ce s-a decis in legatura cu Ungaria in Parlamentul European dura de trei ani. Erau discutii legate de modificarea regulilor dintre institutii, modificarea Constitutiei, modificarea…

- Viorica Dancila i-a transmis ieri lui Liviu Dragnea, la intalnirea de la sediul PSD, ca Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, intrucat Romania risca activarea Articolul 7 al Tratatului UE, dupa modelul Poloniei si Ungariei, sustin surse politice. Pe 3 octombrie,…

- Premierul slovac se afla Bucuresti intr-o vizita oficiala, la invitatia omologului sau, Viorica Dancila. "Referitor la preluarea, de catre Romania, a Presedintiei Consiliul UE, domnul Calin Popescu-Tariceanu a opinat ca aceasta se va derula intr-un context european si international complex,…