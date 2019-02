Stiri pe aceeasi tema

- Formația Axis a lansat primul videoclip oficial la melodia Too Long, compoziție care se regasește pe albumul de debut al formației care poarta numele de „First Punch”. Trupa Axis a luat ființa in vara anului 2012, pe cand chitaristul orșovean, Silviu Dan Iliescu a trecut granița peste Dunare pentru…

- Jack & Jack, unul dintre cele mai dinamice duo-uri din peisajul muzical actual, lanseaza primul album de studio, intitulat „A Good Friend Is Nice”. Numele albumului nu este intamplator, date fiind relatia si asemanarile dintre Jack Gilinsky (22 de ani) si Jack Johnson (22 de ani), cei doi membri ai…

- Ryan Adams lanseaza „F**k The Rain”, primul single extras de pe albumul „Big Colors”, unul dintre cele trei materiale discografice pe care acesta urmeaza sa le lanseze in 2019. „Ascultati acest cantec. Este tare. Sau nu – in orice caz, cu totii vom putea muri sub presedentia lui Trump. Va iubesc, al…

- Anul 2018 pentru Maggie Rogers a fost de pomina. Artista a reusit sa stranga in palmaresul sau o serie importanta de nominalizari, printre care se numara si YouTube Artist On The Rise 2019. si Twitter Music #ArtistToFollow. Totodata, single-ul numarul 1 in topul Billboard Alternative Songs al lui Maggie,…

- Sigrid, pop-starul norvegian, lanseaza single-ul „Don’t Feel Like Crying”, extras de pe albumul „Sucker Punch”, material disponibil pentru precomanda, a carui lansare este programata pe 8 martie. Piesele artistei de doar 22 de ani sunt compozitii incredibile, ce redau povesti neasteptate prin colaje…

- Bryan Adams isi surprinde fanii cu o veste incredibila, anuntand lansarea unui nou album „Shine A Light”, care este deja disponibil pentru precomanda. Noul material semnat Bryan Adams va putea fi disponibil pe toate platformele digitale incepand cu 1 martie. Titlul albumului este si titlul single-ului…

- Rapperul Lil Mosey “rupe gura targului de Craciun”, cum s-ar zice, si lanseaza propria idee de piesa dedicata Craciunului, “K For Christmas”. Produsa alaturi de Royce David, piesa dispune, desigur, de instante stilistice caracteristice stilului Lil Mosey si abordeaza temele luxului, femeilor si banilor.…

- DaniLeigh incheie anul cum se cuvine si isi lanseaza albumul de debut, intitulat „The Plan”, ce reuneste single-urile „Blue Chips” si „Lil Bebe”. „ este despre toata viata mea. Planul este sa am grija de familia mea, sa fiu o inspiratie pentru oamenii de pretutindeni, sa aduc lumina si sa fiu iubita.”…