- Boston Bruins mai are nevoie de o victorie pentru calificarea in finala Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce sambata, in fata propriului public, a invins-o cu 4-3 pe Columbus Blue Jackets, pe care o conduce cu scorul general de 3-2. Tot sambata,…

- Echipa Carolina Hurricanes s-a calificat in finala Conferintei de Est, dupa ce a obtinut vineri a patra victorie in tot atatea meciuri in fata lui New York Islanders, cu 5-2, informeaza AFP. Hurricanes, care a castigat Cupa Stanley in 2006, va juca pentru prima oara din 2009 finala Conferintei de Est,…

- Echipa Carolina Hurricanes s-a calificat in finala Conferintei de Est, dupa ce a obtinut vineri a patra victorie in tot atatea meciuri in fata lui New York Islanders, cu 5-2, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Hurricanes, care a castigat Cupa Stanley in 2006, va juca pentru prima oara din 2009…

- Duminica, 5 mai, formatia masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta locul 1 in turneul play off al Ligii Nationale, cu 16 puncte joaca in deplasare cu a doua clasata cu 10 puncte CSM Bucuresti, in etapa a cincea. Runda este penultima din turneul play off, iar HC Dobrogea Sud poate obtine calificarea…

- Parcursul excelent al echipei Columbus Blue Jackets in playoff-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) continua si in faza semifinalelor. Dupa ce a eliminat-o in primul tur pe Tampa Bay Lightning, cea mai buna echipa din sezonul regulat, Columbus, s-a impus in meciul trei…

- Doua pretendente la Cupa Stanley, Tampa Bay Lightning si Pittsburgh Penguins, nu-si mai pot permite sa piarda dupa ce au suferit duminica a treia infrangere consecutiva in primul tur al fazei play-off a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL). Invinsa de doua ori pe propriul patinoar,…

- ​Campioana României la volei feminin, CSM Bucuresti, a fost învinsa marti, pe teren propriu, de formatia turca Fenerbahce, scor 3-1, în ultimul meci din grupa E a Ligii Campionilor. CSM Bucuresti a încheiat campania pe locul 3, ratând faza sferturilor de finala ale competitiei,…

- Simona Halep va evolua a doua saptamana la rand impotriva jucatoarei ucrainene Lesia Tsurenko, locul 23 WTA, dupa ce aceasta a trecut, greu, cu scorul de 6-4, 6-7, 6-3, de chinezoaica Lin Zhu, locul 107 WTA, venita din calificari, intr-un meci de aproape doua ore si jumatate, din turul al doilea…