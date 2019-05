Neymar, spectator la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar (Paris Saint-Germain) a facut recurs impotriva suspendarii pentru trei meciuri, o sanctiune dictata de Comisia de disciplina a UEFA pentru ca a jignit un arbitru dupa meciul retur cu Manchester United din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, relateaza EFE.…

- Surpriza uriasa in finala Cupei Frantei! Stade Rennais s-a impus in urma loviturilor de departajare cu 6-5 in fata lui Paris Saint-Germain si a cucerit primul trofeu dupa 48 de ani. Parizienii conduceau cu 2-0 in minutul 21 gratie golurilor marcate de Dani Alves și Neymar.

- Pilotul german Sebastian Vettel este momentan subestimat dar el poate trece peste problemele pe care le are acum, in debutul sezonului, si sa castige multe trofee, a spus fostul patron al Formulei 1, Bernie Ecclestone. Vettel, care a castigat titlul mondial de patru ori cu echipa Red Bull, nu a mai…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a ratat prima sa victorie din Formula 1 în Bahrain, din cauza unui scurtcircuit inexplicabil produs la unitatea de control a sistemului de injectie al motorului, a anuntat vineri scuderia italiana, potrivit Agerpres.Leclerc era în fruntea cursei…

- Mercedes și-a adjudecat victoria in Marele Premiu al Australiei prin Valtteri Bottas, in timp ce Red Bull a reușit sa invinga Ferrari prin Max Verstappen, in ciuda faptului ca Scuderia era considerata favorita inainte de startul sezonului. In acest context, Sebastian Vettel anticipeaza ca toți cei șase…

- Plecat al doilea in cursa de la Melbourne, Valtteri Bottas l-a devansat pe colegul sau de echipa, pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), cvintuplu campion mondial, care obtinuse primul pole position al sezonului de Formula 1. Pe 3 a terminat olandezul Max Verstappen (Red Bull). Hamilton a inregistrat…

- Atacantul brazilian este anchetat in legatura cu prima pentru prelungirea contractului cu FC Barcelona si veniturile legate de celebrul sau transfer la Paris Saint-Germain in 2017. Neymar era rezident fiscal in Spania in 2017, anul plecarii sale la PSG pentru o indemnizatie de transfer record de 222…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a incheiat orele de munca in folosul comunitatii, pe care fusese condamnat sa le efectueze dupa Marele Premiu al Braziliei de anul trecut, participand la o reuniune internationala a comisarilor de cursa, care a avut loc la Geneva, informeaza Reuters.…