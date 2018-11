Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele echipei din Paris, PSG, Neymar si Mbappe se vor antrena normal, incepand de luni, si sunt sanse mari sa fie prezenti pe Parc des Princes in partida din grupele Ligii Campionilor, de miercuri, 28 noiembrie, de la ora 22:00, impotriva lui Liverpool.

- Antrenorul Juergen Klopp a afirmat ca echipa sa, Liverpool, nu a fost suficient de buna in meciul pierdut miercuri seara, la Napoli, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. "Am avut un debut de meci bun, dar apoi nu am reusit sa ne aparam bine, am lasat spatii libere. Ar…

- Paris Saint-Germain a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1 (4-0), formatia Steaua Rosie Belgrad, in etapa a II-a a Grupei C a Ligii Campionilor. Neymar a inscris de trei ori, de doua ori din lovitura libera.Au marcat: Neymar '20 '22, '81, Cavani '37, Di Maria '42, Mbappe '70…

- Paris Saint-Germain a surclasat-o pe Steaua Rosie Belgrad cu scorul de 6-1, miercuri, pe ''Parc des Princes'', in etapa a doua din Grupa C a Ligii Campionilor la fotbal. Neymar a reusit o tripla (20, 22, 81) pentru campioana Frantei, celelalte goluri fiind semnate de Edinson…

- Antrenorul lui Napoli, Carlo Ancelotti, este surprins ca ungurul Viktor Kassai va arbitra meciul dintre echipa sa si Liverpool, care va avea loc miercuri in Liga Campionilor la fotbal, informeaza agentia ANSA. Ancelotti nu a uitat cum fosta sa echipa, Bayern Munchen, a fost eliminata de Real Madrid…

- Liverpool - PSG e cel mai asteptat meci al acestei zile de Liga Campionilor. Partida incepe la ora 22:00, iar in tribune, staruri ca Firmino, Neymar sau Mbappe vor avea sustinerea iubitelor lor, unele dintre cele mai frumoase femei din lume.

- 18 septembrie incepand cu ora 22:00 pe legendarul stadion, "Anfield" va avea loc meciul din faza grupelor al Ligii Campionilor din grupa C, acolo unde englezii de la "Liverpool" vor primi vizita celor de la PSG.

- Paris Saint-Germain are moralul ridicat inaintea partidei cu Liverpool din Liga Campionilor. Trupa lui Thomas Tuchel a spulberat pe "Parc des Princes" cu 4-0 echipa Saint Etienne si a obtinut a cincea victorie din tot atatea etape in noul sezon din Ligue 1, fiind lider