- Paris Saint-Germain a anuntat ca nu a primit nicio oferta pentru Neymar, in pofida zvonurilor privind interesul lui FC Barcelona, astfel ca starul brazilian s-a antrenat duminica cu coechipierii sai inainte de plecarea campioanei Frantei in turneul din China, relateaza EFE. Directorul…

- Atacantul brazilian Neymar a revenit, luni, la antrenamentele echipei Paris Saint-Germain, a anuntat presa franceza potrivit news.ro.Potrivit sursei citate, jucatorul a ajuns la ora 09.00 la Camp des Loges, dupa ce a revenit in Franta la ora 07.30. Neymar, care ar fi trebuit sa se prezinte…

- Desi asteptat luni la reunirea lotului echipei sale, Paris Saint-Germain, atacantul brazilian Neymar nu si-a schimbat programul si a jucat fotbal-volei, participand totodata la promovarea institutului sau, informeaza cotidianul L'Equipe. Dupa ce a fost avertizat cu sanctiuni de clubul parizian,…

- Paris Saint-Germain a oficializat transferul lui Ander Herrera, 29 de ani. PSG dorește sa se intareasca serios la mijlocul terenului. In aceasta vara, parizienii l-au mai transferat și pe Pablo Sarabia (27 de ani), de la Sevilla, pentru 18 milioane de euro. Herrera a semnat cu PSG din postura de jucator…

- Sergio Ramos a organizat azi o conferința de presa in care a atins punctele importante tratate de presa spaniola in ultimele zile, in care s-a vorbit intens despre o solicitare a sa de a fi lasat sa plece gratis in China. „Vreau sa clarific lucrurile, dupa tot ce s-a spus. Vreau sa termin cu aceste…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost desemnat duminica cel mai bun jucator din campionatul de fotbal al Frantei în sezonul 2018-2019, succedându-i în palmares coechipierului sau Neymar, informeaza AFP, conform Agerpres.Mbappe, în vârsta de 20…

- Real Madrid este gata sa dea lovitura secolului! Șefii gruparii de pe “Santiago Bernabeu” vor sa-l aduca sub comanda lui Zinedine Zidane pe Kylian Mbappe, starul echipei Paris Saint-Germain. Suma de transfer este una colosala!

- Fotbalistul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, eliminat la finala Cupei Frantei, cu Rennes, din 27 aprilie, a fost suspendat trei meciuri de federatia franceza, potrivit news.ro.Aceasta sanctiune este dictata in mod normal pentru eliminari venite dupa faulturi dure. “Reunita…