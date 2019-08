Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul vedeta Neymar, aflat aproape de despartirea de PSG, nu este in lotul pentru meciul de duminica de la Rennes, din etapa a 2-a a campionatului Frantei, a anuntat sambata antrenorul sau Thomas Tuchel, citat de AFP. "Ney nu a incheiat sambata (astazi) antrenamentul cu grupul. Este putin prea…

- Fotbalistul vedeta Neymar, aflat aproape de despartirea de PSG, nu este in lotul pentru meciul de duminica de la Rennes, din etapa a 2-a a campionatului Frantei, a anuntat sambata antrenorul sau Thomas Tuchel, citat de AFP.

- Fotbalistul croat Ivan Rakitic a declarat pentru ziarul El Mundo Deportivo ca nu vrea sa plece de la FC Barcelona, el nefiind de acord cu un transfer la PSG, cu atat mai putin cu ideea de a fi folosit ca moneda de schimb pentru readucerea brazilianului Neymar la echipa catalana. Presa internationala…

- Superstarul brazilian Neymar, care nu si-a ascuns dorinta de a pleca de la Paris Saint-Germain în aceasta vara, nu a fost convocat pentru prima partida pe care parizienii o vor disputa în noua editie a campionatului de fotbal al Frantei, duminica împotriva formatiei Nimes, a anuntat…

- Starul brazilian Neymar face obiectul unei plangeri pentru violenta depusa de spectatorul pe care fotbalistul l-a lovit dupa finala Cupei Frantei, pierduta de Paris Saint-Germain in fata echipei Rennes potrivit news.roFanul in varsta de 29 de ani, care a distribuit pe retelele de socializare…

- Fotbalistul brazilian Neymar, care ar vrea sa se intoarca la FC Barcelona si a carui soarta este incerta, este in lotul de 33 de jucatori retinuti de PSG pentru turneul sau in China, a indicat marti clubul parizian, scrie agerpres.ro.

- Presa spaniola scrie ca oficialii cluburilor FC Barcelona si Paris Saint-Germain urmeaza sa aiba in curand o intalnire pentru a discuta și negocia asupra intoarcerii in Spania a atacantului brazilian Neymar. Fotbalistul brazilian in varsta de 27 de ani vrea sa revina la FC Barcelona, dupa doi ani petrecuti…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost desemnat duminica cel mai bun jucator din campionatul de fotbal al Frantei în sezonul 2018-2019, succedându-i în palmares coechipierului sau Neymar, informeaza AFP, conform Agerpres.Mbappe, în vârsta de 20…