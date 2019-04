Stiri pe aceeasi tema

- PSG nu se regasește dupa eliminarea din Liga Campionilor. Dupa doua infrangeri rușinoase in Ligue 1, cu Lille și Nantes, parizienii au clacat și in finala Cupei Franței, pierduta la penalty-uri cu Rennes, scor 2-2 (6-5 d. p.). ...

- Atacantul Neymar nu doreste sa paraseasca clubul Paris Saint-Germain, a declarat, joi, tatal si impresarul fotbalistului brazilian, informeaza News.ro."Suporterii pot dormi linistiti. Azi, Neymar nu doreste sa paraseasca PSG. El vrea sa continue la PSG, sa revina pe teren si sa poata ajuta…

Echipa Olympique Lyon s-a calificat in semifinalele Cupei Frantei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), formatia Caen, informeaza News.ro.

- ​Echipa Olympique Lyon s-a calificat în semifinalele Cupei Frantei, dupa ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), formatia Caen, informeaza News.ro. Denayer '26, Cornet '49 si Depay '84 au marcat golurile gazdelor, în timp ce Ninga '78 a înscris…

- Paris Saint-Germain, câștigatoarea ultimelor patru ediții din Cupa Frantei, a obținut fara emoții calificarea în semifinalele competiției. Formația lui Thomas Tuchel s-a impus la scor de neprezentare (3-0) în fața celor de la Dijon, într-un meci disputat pe Parc des Princes.Fara…

- Cu Draxler, Di Maria, Marquinhos ori Paredes, noul transfer in echipa de start, PSG s-a chinuit sa invinga miercuri seara in Cupa Franței 2019 pe Villefranche, locul 13 din liga a treia. Succesul ”milionarilor” din Paris s-a conturat abia in prelungiri. PSG s-a calificat in sferturile Cupei Franței…

- Paris Saint Germain a reusit "performanta" de a termina la egalitate (0-0) cu Villefranche, ocupanta locului al 13-lea în liga a treia a Frantei, dupa primele 90 de minute. Elevii lui Thomas Tuchel s-au trezit în prelungiri, au marcat de trei ori și au obținut calificarea în…