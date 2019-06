Neymar, acuzat de viol. Fotbalistul neagă acuzațiile Unul dintre cei mai mari fotbalisti ai planetei este acuzat de viol. E vorba despre brazilianul Neymar, acuzat de o tanara cu care a avut relatii intime intr-un hotel din Paris. Sportivul spune insa ca au fost consensuale si ca totul e, de fapt, o incercare de a-l stoarce de bani. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Neymar, starul lui PSG a povestit momentele intime petrecute cu femeia care l-a denuntat dupa noaptea de la Paris, pe 15 mai, și a prezentat mai multe mesaje și fotografii primite de la aceasta: „Nu accept sa fiu denigrat. E trist ca unii incearca sa profte de mine". Neymar a reactionat rapid, dupa…

- Tensiune la echipa nationala de fotbal a Braziliei! Unul dintre cei mai importanti jucatori Neymar a fost nevoit sa scurteze antrenamentul din cauza unei dureri la genunchiul stang, dar apoi a exclus "orice accidentare grava", cu mai putin de trei saptamani inaintea

- Kylian Mbappe (20 de ani) a aflat verdictul dupa eliminarea din finala Cupei Franței, cu Rennes, pierduta la penalty-uri (scor 2-2, dupa 90 de minute). Va fi suspendat trei etape. Fotbalistul francez in varsta de 20 de ani și-a faultat dur unul dintre adversari și arbitrul i-a aratat direct cartonașul…

- Noul scandal iscat de documentarul „Leaving Neverland“ loveste familia megastarului in punctul sau cel mai vulnerabil: mostenitorii lui MJ, noteaza click.ro. Traumele suportate de cei trei urmasi ai Regelui Muzicii Pop par fara sfarsit. La varsta la care pareau sa-si castige pe deplin independenta si…

- Guvernul cubanez a negat joi acuzatiile SUA si ale opozitiei de la Caracas potrivit carora trupele sale stationeaza pe teritoriul Venezuelei si consiliaza armata acestei tari, transmite dpa. "Cuba nu are trupe si nici soldati in ...Venezuela, a declarat ministrul de externe Bruno Rodriguez intr-o conferinta…

- Baschetbalistul leton Kristaps Porzingis, în prezent la Dallas Mavericks, este acuzat ca a violat o tânara în februarie 2018, atunci când evolua la New York Knicks. Reprezentantii jucatorului neaga aceste fapte, transmite News.ro.Faptele ar data din 7 februarie 2018,…

- L'Equipe se intreaba ce se va intampla la PSG in viitorul apropiat, dupa eliminarea din optimile Ligii Campionilor in fața lui Manchester United (1-3 in retur, 3-3 la general). Și francezii iau in calcul varianta unei desparțiri de Neymar. "Brazilianul nu a venit la Paris pentru a fi eliminat in fiecare…

- Benonie Bucurel si Narcis Eduard Lontcovschi au atacat in instanta ordonanta prin care au fost plasati de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi sub control judiciar. Plangerile celor doi au fost inregistrate la Judecatoria Iasi, care a stabilit termen pentru astazi in cazul lui Lontcovschi si pentru…