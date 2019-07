Neymar a revenit pe teren, dar pe cel de fotbal-volei Desi asteptat luni la reunirea lotului echipei sale, Paris Saint-Germain, atacantul brazilian Neymar nu si-a schimbat programul si a jucat fotbal-volei, participand totodata la promovarea institutului sau, informeaza cotidianul L'Equipe. Dupa ce a fost avertizat cu sanctiuni de clubul parizian, care l-a convocat saptamana viitoare pentru explicatii, Neymar (27 ani) a revenit pe teren, dar nu pe cel de la Camp des Loges, ci la Sao Paulo, pe nisip, pentru o partida de fotbal-volei. Numarul 10 de la PSG a participat, miercuri, la mai multe meciuri si si-a putut testa glezna dreapta, la care s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar, care nu a fost prezent luni la reluarea antrenamentelor alaturi de coechipierii sai de la Paris Saint-Germain, va fi convocat saptamana viitoare, la sosirea sa la Paris, de conducerea clubului francez de fotbal in vederea unei sanctiuni sau a anularii primei de etica pentru…

- Selectionata Braziliei a surclasat reprezentativa Hondurasului cu scorul de 7-0, duminica, la Porto Alegre, într-un ultim meci amical înaintea debutului competitiei de fotbal Copa America, care va avea loc în Tara Cafelei, cu începere de vineri, transmite AFP, potrivit Agerpres.Golurile…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, l-a vizitat pe Neymar la spitalul ortopedic din Brasilia, unde atacantul-vedeta a fost transportat dupa o accidentare la glezna dreapta care l-a facut sa rateze Copa America la fotbal, urmandu-i recuperare rapida, informeaza agentia EFE. Seful statului…

- Atacantul brazilian Neymar, superstarul echipei de fotbal Paris Saint-Germain si al "Selecao", a contraatacat duminica dupa plangerea de viol depusa de o tanara la Sao Paulo pentru presupuse fapte survenite la Paris, clamandu-si inocenta si denuntand o "capcana", informeaza AFP. "M-au…

- Atacantul brazilian Neymar, superstarul echipei de fotbal Paris Saint-Germain si al 'Selecao', a contraatacat duminica dupa plangerea de viol depusa de o tanara la Sao Paulo pentru presupuse fapte survenite la Paris, clamandu-si inocenta si

- Starul brazilian Neymar, atacantul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, aflat in prezent in Brazilia, unde se pregateste alaturi de nationala tarii sale pentru participarea la Copa America, este acuzat de viol, informeaza L'Equipe.

- Selectionerul echipei de fotbal a Braziliei, Tite, i-a retras banderola de capitan atacantului-vedeta Neymar si a incredintat-o experimentatului fundas Dani Alves, colegul acestuia de la campioana Frantei, Paris Saint-Germain, cu trei saptamani inaintea startului turneului Copa America 2019. "Decizia…

- Starul brazilian Neymar a jucat din nou pentru Paris Saint-Germain, dupa o pauza de trei luni cauzata de o leziune la picior, intrand in joc in repriza secunda a partidei AS Monaco (3-1), disputata duminica seara, in cadrul etapei a 33-a a campionatului de fotbal al Frantei. Accidentat…