Stiri pe aceeasi tema

- "Liderii au avut parte de o primire calduroasa la Sibiu, in momentul in care au sosit la summitul care traseaza calea viitoare a Europei", noteaza Euronews. "Premierul Luxembourgului, Xavier Bettel, a fost apaludat de mulțime, in momentul care a incercat sa ii faca pe oameni sa-i scandeze numele…

- Imagini incredibile la Summitul de ieri de la Sibiu cu presedintele klaus Iohannis. Camerele au suprins momentul in care seful statului a fost lasat singur de liderii europeni, in ciuda faptului ca era...

- Evenimentul central din aceste zile, Summitul de la Sibiu, s-a concretiat, ieri, cand șefii de stat și de guverne ale țarilor Uniunii Europene au adoptat documentul demunit “Declarația de la Sibiu”. Acest...

- 27 de sefi de stat si de guvern, impreuna cu presedintii Comisiei Europene, al Consiliului European si al Parlamentului European au fost prezenti la Sibiu, in Romania, la un summit informal al Uniunii Europene.In cadrul evenimentului, liderii UE au adoptat o declaratie comuna.

- Liderii europeni au adoptat la Sibiu o declarație importanta pentru viitorul Europei, dar care nu are greutate juridica. Un angajament in 10 puncte, important pentru viitorul Uniunii Europene dupa Brexit și in contextul crizelor cu care se confrunta, a fost ...

- Liderii UE au adoptat, joi, la summitul informal de la Sibiu, o declaratie care cuprinde 10 angajamente, printre care apararea "unei singure Europe", o Europa ce va fi "un lider mondial responsabil".

- Liderii UE au adoptat, joi, la summitul informal de la Sibiu, o declaratie care cuprinde 10 angajamente, printre care apararea "unei singure Europe", o Europa ce va fi "un lider mondial responsabil". "Ne reafirmam...

- Sefii statelor si guvernelor UE si liderii PPE, precum si Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Angela Merkel, participa joi la Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, eveniment la care sunt asteptate decizii ...