Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe incepe miercuri o vizita de doua zile la Teheran, in contextul tensiunilor sporite din ultima perioada dintre Iran si Statele Unite, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Se schimba situația: un roman va conduce masoneria lumii Abe, primul sef de…

- Premierul nipon Shinzo Abe incepe miercuri o vizita de doua zile la Teheran, in contextul tensiunilor sporite din ultima perioada dintre Iran si Statele Unite, informeaza dpa. Abe, primul sef de guvern al Japoniei care viziteaza Iranul in ultimii 41 de ani, are programate miercuri convorbiri…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe intentioneaza sa viziteze Iranul saptamana viitoare, au indicat joi oficiali, in timp ce Tokyo spera sa joace un rol de mediator intre Washington si Teheran, transmite AFP. Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…