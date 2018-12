Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National al Partidului Democrat din Moldova s-a intrunit miercuri, 26 decembrie, pentru a aproba listele candidatilor partidului, condus de controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

- Consiliul Politic Național al Partidului Democrat din Moldova s-a intrunit miercuri dimineața pentru a discuta și decide listele candidaților partidului pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 24 februarie 2019.

- Consiliul Politic National al Partidului Democrat din Moldova s-a intrunit miercuri dimineata pentru a discuta si decide listele candidatilor partidului pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 24 februarie 2019.

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari a vorbit astazi, 11 decembrie, intr-un briefing de presa despre importanta initierii a unui Cod de conduita pentru partidele care vor participa in februarie 2019 la alegerile parlamentare din tara.

- Timmermans a fost desemnat, prin aclamatii, 'candidatul comun' al familiei social-democrate europene de cei in jur de 1.000 de delegati la congresul ce are loc la Lisabona. Frans Timmermans spera sa ii succeada in functie actualului presedinte al Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, dupa alegerile…

- Apar noi informații pe surse privind posibilii candidați ai PSD pentru alegerile prezidențiale. In lumina problemelor cu justiția pe care le are liderul social - democraților Liviu Dragnea, acesta ar putea lua decizia de a nu candida la alegerile prezidențiale.Pe lista ținuta secreta de PSD…

- CHIȘINAU, 14 nov – Sputnik. Guvernul a avizat astazi proiectul de lege propus de deputatul Valentina Buliga, potrivit caruia pensionarii din Moldova stabiliți cu traiul în strainatate vor putea sa beneficieze de dreptul la pensie în țara noastra. Guvernul a avizat astazi…

- CHIȘINAU, 5 nov – Sputnik. Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, a vorbit în exclusivitate pentru Sputnik Moldova despre listele electorale ale democraților pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc pe data de 24 februarie 2019. ©…