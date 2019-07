Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, noul premier britanic, s-a adresat sustinatorilor sai si presei la resedinta oficiala din Downing Street nr 10. El a spus ca Marea Britanie va incheia cu Uniunea Europeana un acord mai bun, care se va baza pe comert liber si sprijin reciproc. Totodata, dl Johnson a spus ca este pe deplin…

- Comisia Europeana pregatește un program în valoare de mai multe miliarde de lire pentru a ajuta Irlanda sa faca fața consecințelor economice ale unui divorț fara un acord între Marea Britanie și UE, potrivit "The Times".Potrivit ziarului, care citeaza un înalt diplomat…

- Noul premier britanic Boris Johnson si-a exprimat marti speranta sa rasplateasca increderea Partidului Conservator, dupa ce a fost ales lider al formatiunii, si a promis sa munceasca ”pe branci” impreuna cu echipa sa, pe care urmeaza sa o construiasca in urmatoarele cateva zile, relateaza BBC News.

- Boris Johnson e noul lider al Partidului Conservator și va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit unui anunț oficial al conducerii partidului. Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe, a fost ales de majoritatea covârșitoare a membrilor partidului de guvernamânt,…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca a vorbit cu Boris Johnson, favoritul pentru functia de prim-ministru britanic, afirmând ca are convingerea ferma ca acesta va face "o treaba excelenta" pe 10 Downing Street, scrie La Libre Belgique, citat de Rador. "Îmi…

- Boris Johnson pregateste organizarea unor alegeri nationale in Marea Britanie in vara lui 2020, a dezvaluit publicatia The Times. Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…