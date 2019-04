Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum stim, in Parlamentul Romaniei s-a votat pentru extinderea si continuarea Programului National de Dezvoltare Locala. Edilul comunei dambovitene Poiana, Marian Serban sustine ca aceasta masura este inca o dovada in plus ca , ca se militeaza pentru dezvoltarea localitatilor din Romania, pentru…

- Dupa criticile primite saptamâna trecuta, Muzeul American de Istorie Naturala a anunțat ca nu va mai gazdui gala de celebrare a președintelui de dreapta al Braziliei, potrivit The Guardian. Planurile de a organiza un eveniment în onoarea președintelui Braziliei au fost anulate dupa…

- Oamenii de știința estimeaza ca cel puțin 100 de milioane și poate chiar un miliard de pasari mor in fiecare an in SUA atunci cand se ciocnesc de cladirile din sticla, in special zgarie-nori, sau iluminate. Chicago, cu numeroasele sale cladiri din sticla, este cel mai periculos oraș american pentru…

- Primarul orasului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, la Digi FM , ca se alatura protestului pentru construirea de autostrazi initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, si va opri activitatea in primarie pentru 15 minute, pe data de 15 martie.

- Primarul PSD al comunei Savinesti se alatura protestului initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, pentru constructia de autostrazi, si va intrerupe activitatea primariei pe data de 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute.

- Primarul comunei doljene Mischii a anuntat, marti, ca familiile tinere vor primi 1.500 de lei pentru fiecare copil nou-nascut, acesta sperand ca astfel va creste natalitatea, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca acordarea…

- Dupa o profunda reflectie, "am decis sa nu mergem mai departe cu planurile de a construi un nou sediu" la New York, a anuntat Amazon pe blogul sau. "Un anumit numar de personalitati politicelocale au spus clar ca se opun prezentei noastre acolo si ca nu vor lucra cu noi". Amazon, o companie in crestere…

- O simulare video realizata de experții din Primaria Cluj-Napoca prezinta cum ar urma sa arate noul parking din Manaștur, de pe strada Mogoșoaia. In fundal apar imagini cu zgarie norii din New York, cel mai probabil.Potrivit reprezentanților municipalitații, parkingul va avea un regim de inalțime de…