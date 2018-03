Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Primaria Capitalei va acorda vouchere de 2.000 de lei femeilor insarcinate Femeile însarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere în valoare de 2.000 de lei. Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarâre în acest sens. Primarul…

- In cadrul sedintei de miercuri a Consiliului General al Capitalei s-au aprobat doua proiecte de hotarare prin care se acorda ajutoare financiare atat femeilor insarcinate, cat si cuplurilor care au indicatie medicala de fertilizare in vitro. Astfel, Primaria Capitalei va acorda un ajutor de 2.000 de…

- Femeile insarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere in valoare de 2.000 de lei, dupa ce miercuri Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat un proiect de hotarare in acest sens. 'In Bucuresti s-a constatat ca in ultimii ani avem, din nefericire, o problema in privinta natalitatii,…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale, transmite News.ro . Proiectul…

- Primaria Capitalei va oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii…

- Femeile insarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere in valoare de 2.000 de lei, dupa ce miercuri Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat un proiect de hotarare in acest...

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale. Proiectul de hotarare a…

- Proiectul care presupune susținerea financiara femeilor insarcinate din Romania a fost adoptat, astazi. In urma deciziei, graviduțele vor urma sa primeasca 2.000 de lei, imparțiți in cate doua vouchere.

- 2.000 de lei. Atat urmeaza sa primeasca de la Primaria Capitalei femeile insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit hotararii din sedinta de astazi a consilierilor generali ai PMB.

- 2.000 de lei. Atat urmeaza sa primeasca de la Primaria Capitalei femeile insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit hotararii din sedinta de astazi a consilierilor generali ai PMB.

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere, in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei medicale, potrivit unor…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota miercuri.

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si un alt ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere doar in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei…

- Primaria Capitalei va oferi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro si un alt ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere in baza scrisorii medicale, potrivit unor proiecte de hotarare…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care nu pot avea copii si doresc sa faca fertilizare in vitro Primaria Capitalei vrea sa ofere ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Una dintre companiile infiintate de Primaria Capitalei cere o taxa de 200 de lei pe pagina A4 si 250 de lei pe pagina A3 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea delegarii…

- Primaria Municipilui Bucuresti (PMB) a anuntat, luni, ca va retrage de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect care prevede un nou regulament de transport in regim taxi in Bucuresti.

- Consilierii generali USR propun acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei filosofului Mihai Sora, in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei aduse la dezvoltarea si promovarea valorilor culturale romanesti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, scrie Mediafax.„Proietul ...

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota saptamana viitoare. „Prin acest proiect,…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.…

- Femeile care nu pot avea copii și doresc sa faca fertilizare in vitro ar putea primi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Ajutor financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate. Proiectul a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani. „Anual, in municipiului Bucuresti se nasc aproximativ 20.000 de copii. Conform datelor furnizate de Institutul National de…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primarul Capitalei isi motiveaza propunerea prin faptul ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane. "Anual, in municipiului Bucuresti se nasc…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro. "Primul se refera la un sprijin acordat de…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro.

- Saptamana viitoare, consilierii municipali se vor pronunta intr-o sedinta de Consiliu General asupra propunerii venita din partea primarului general Gabriela Firea, potrivit careia municipalitatea va oferi ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea din urma sa isi faca toate analizele…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General.…

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII Ziua femeilor a fost sarbatorita pentru prima data la 28 februarie 1909 in New York, in amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, greva care avusese loc in 1908. In ciuda a ceea ce s-a pretins mai tarziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o…

- Planul urbanistic Zonal (PUZ) necesar construirii celui mai modern spital din Capitala – ”Sfantul Vasile cel Mare” – a fost avizat favorabil, in unanimitate, in ședința de astazi, de catre membrii Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului București. Potrivit…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi apreciaza ca proiectul de buget al Capitalei, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, reprezinta o fantezie, in conditiile in care vizeaza o crestere a veniturilor de peste 1,8 miliarde de lei, iar cheltuielile previzionate…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, sa aloce 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Participantii la proiectul „Biciclisti in Bucuresti” care nu s-au regasit anul trecut pe lista beneficiarilor isi pot actualiza datele pana joi pentru a primi cele 2.500 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway, informeaza news.ro.Proiectul…

- Femeile care urmeaza o dieta mediteraneana ar putea avea mai multe sanse sa ramana insarcinate in urma fertilizarii in vitro (FIV) in comparatie cu cele care nu apeleaza la acest regim, informeaza AFP citand rezultatele unui studiu publicat marti. Un numar de 244 de femei care au recurs…

- Sa vorbim despre beneficiile piscinei pentru femeile insarcinate... Da, sint gata sa ma cert cu ginecologul dvs. despre beneficiile incredibile ale piscinei pentru femeile insarcinate! Acest lucru este necesar, pentru ca: • stabilizeaza tensiunea arteriala • elimina diagnosticul "inexistent" al tonului…

- „Animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti in captivitate in Europa, deci perfect adaptati conditiilor climatice de pe acest continent. Mai mult decat atat, bunastarea animalelor aflate inca la Circul Metropolitan Bucuresti nu presupune doar mancare si apa, ci si activitate…

- Femeile social-democrate saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei.Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat se rupe sirul istoric privind…

- Administratorul Public al Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai Primarului General si directorii Directiilor Transporturi si Juridic din cadrul Primariei Capitalei, s-au intalnit la sediul Municipalitatii cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…