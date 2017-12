Stiri pe aceeasi tema

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Poate fi facuta o retrospectiva a anului 2017 ignorand scandalurile? Desigur. Dar numai in cazul partidelor aflate la guvernare. Chiar si pentru acestea, daca sunt sincere, este greu sa treaca cu vederea anumite evenimente. PSD a reusit performanta sa extraga din programul de guvernare numai esentele…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- Mesaj disperat al vedetei ProTV, Tudor Chirila pentru presedintele Klaus Iohannis. Dupa ce parlamentul a schimbat legile justitiei, Chirila crede ca doar interventia sefului statului mai poate stopa aceste modificari.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat de repede' / VIDEO…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca si seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui linistit cu privire la Legile Justitiei, 'mai ales ca vin sarbatorile'. 'Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile', a raspuns Dragnea unei intrebari…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- "Am auzit, mai devreme, intervenția unui coleg senator, care facea intre Romania și Polonia. In primul rand, vreau sa va spun ca Polonia este o țara care merita toata admirația pentru ca știe sa-și respecte valorile, tradițiile, independența și suveranitatea. Nu am sa fac comentarii in legatura cu…

- Dupa o scurta pauza, comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD) a reluat dezbaterile pe propunerile de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Dezbaterile continua dupa ce, marți, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avertizat ca Executivul are obligația sa adopte o ordonanța…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, cea care se ocupa de dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, revine cu un nou exemplu despre cum afecteaza modificarile Codului de procedura penala munca magistratilor. 0 0 0 0 0 0

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul modificarilor legislative din Centrul sau Estul Europei, cu 280 de lei adoptate din totalul de 1.040 legi adoptate in intervalul 1 august 2016 – 1 august 2017, potrivit raportului Grayling AcTrend 2017. Un procent de 45% dintre…

- Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, este de parere ca modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca la Codurile penale vor priva investigatorii de instrumente eficiente de investigare. Modificarea Codurilor penale ar duce, conform Laurei Codruța Kovesi la o posibila inchidere a DNA. „Vom fi obligați…

- Jumatate dintre romani se confrunta cu lipsuri de natura materiala si sociala Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu a declarat ca tonul dur al SUA, in discursul referitor la Legile justitiei, arata ca decidentii nu au luat in seama niciun semnal intern sau extern, magistratul precizand ca legile justitiei ar trebui retrase. Magistratul Cristi Danilet crede ca se recunoaste in bloc…

- Romania a surprins Europa saptamana trecuta anuntand o crestere economica de 8,8% in al treilea trimestru, cu 3 puncte procentuale peste asteptari. La opt ani dupa ce salariile si pensiile au fost diminuate din cauza crizei care a necesitat asistenta financiara din partea Fondului Monetar International,…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…

- La polul opus, țarile UE unde copiii sunt cel mai puțin expuși riscului saraciei și excluziunii sociale sunt Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%) și Cehia (17,4%). Conform datelor Eurostat, in anul 2016 un numar de aproximativ 24,816 milioane de copii cu varsta cuprinsa intre…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, Madalina Doborovolschi, susține ca șeful statului ”iși dorește o justiție independenta și puternica”. Totuși, ea a evitat sa vorbeasca despre situația lui Liviu Dragnea, intrebata fiind daca Iohannis i-a cerut demisia șefului Camerei Deputaților.…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Citeste si: Avalansa de masuri fiscale anuntate pentru 2018 lasa in aer bugetele companiilor Consiliul Fiscal: Masurile guvernului inseamna un gol de 5 miliarde de lei la buget; nu le avizam! Astazi va fi una dintre cele mai bizare zile ale guvernarii din ultimii 25 de ani: Guvernul PSD va decide daca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu exista niciun motiv ca masurile fiscale anuntate de Guvern sa nu mai fie adoptate, adaugand ca seful statului, Klaus Iohannis, nu a criticat aceste masuri, ci a incercat sa prezinte o analiza.

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH), care este "la un pas de faliment, inecat in datorii", nu mai poate fi eficientizat, iar banii pe care premierul Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-i investeasca in minerit "ar putea fi folositi pentru diversificarea economica a Vaii Jiului", au transmis,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Intrebat de jurnalisti daca in ultima perioada Calin Popescu Tariceanu i s-a parut putin obsedat, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu. Domnul Calin Popescu Tariceanu, si pot sa vorbesc de o perioada de cativa ani de zile de cand am lucrat foarte mult impreuna, este un om foarte echilibrat, un om asezat,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…

- Intrebat, la finalul declaratiilor sustinute la Palatul Cotroceni, despre afirmatiile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit carora Parlamentul si Guvernul nu isi pot exercita puterea si ca exista forte subterane, Klaus Iohannis a spus ca nu mai urmareste declaratiile "acestui…

- S-a decis soarta bugetului de stat pe anul viitor. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au anuntat cand va fi acesta adoptat, dar si ce masuri va lua Guvernul si Parlamentul in perioada imediat urmatoare. Chiar daca se spunea ca bugetul va fi in Parlament pe 1 noiembrie, procedura s-a amanat.Citește…

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit, vineri, la Timișoara, ce pensie are, dupa majorare, și cu cat se așteapta sa ii creasca pensie, dupa viitoarea marire. Traian Basescu primește, pe langa pensie, o indemnizație de 75% din salriul președintelui Romaniei, urmare a faptului ca a ocupat cea…

- „Decizia finala a fost luata ca urmare a discutiilor purtate de ministrul Ilan Laufer cu reprezentantii Calsonic Kansei, cu ocazia vizitei din luna septembrie in Japonia si a fost comunicata printr-o scrisoare oficiala a directorului de operatiuni pentru Romania, Hiroyuki Horii”, se arata in comunicatul…

- Compania nipona Calsonic Kansei se extinde in Romania si investeste 30 de milioane de euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiesti, unde va crea aproape 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat emis luni de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. „Decizia finala a…

- - Discounterii au cucerit in Romania o cota de piata de doar 5,7%, cea mai mica din Europa - Prin comparatie, in tari precum Austria, Germania sau chiar Polonia, acest format a ajuns sa manance chiar mai bine de un sfert din totalul vanzarilor de alimente, arata datele companiei de cercetare de piata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, explica, prin intermediul unui comunicat de presa, ca nu va participa la ceremonia de depunere a juramantului noilor ministri de la Palatul Cotroceni deoarece considera ca seful statului nu mai recunoaste principiul prezumtiei de nevinovatie si il acuza…

- Liderii social-democrati s-au intrunit, vineri, in sedinta pentru a doua zi consecutiv pentru a stabili cine va prelua portofoliile lasate libere dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si a Rovanei Plumb din Guvern. Anterior CEx-ului PSD, a avut loc o sedinta a coalitiei de guvernare,…

- Așadar, ședința CExN a durat șapte ore, dintre care cinci minute a vorbit Mihai Tudose. Atat. Au fost momentele in care premierul a zis ca demisioneaza daca nu pleaca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc din Guvern. De asemenea, Mihai Tudose i-a spus lui Liviu Dragnea: 'Eu demisionez, dar sa…

- Ziua remanierii: Conducerea PSD se reunește, joi dupa-amiaza, la sediul central al partidului din Aleea Kiseleff, pentru a sta fața in fața cu premierul Tudose și a pune pe masa toate nemulțumirile din ultima perioada. Șeful Executivului va prezenta lista miniștrilor de care nu este mulțumit și care…

- PSD se reunește, joi, de la ora 17.00, la sediul central, intr-o ședința urgenta a Comitetului Executiv. Pe ordinea de zi figureaza cererea lui Mihai Tudose de remaniere a miniștrilor penali din Guvern: Rovana Plumb, Sevil Shhaideh si Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, din partea…

- Publicația americana Foreign Policy a publicat un articol intitulat „Cui îi e frica de George Soros”, în care analizeaza cum s-a schimbat percepția publica asupra miliardarului în ultima decada, dar și cum a ajuns acesta sa fie imaginea oricarui lucru negativ din structurile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca saptamana aceasta va avea loc o remaniere guvernamentala. Sunt vizati cei trei ministri cu probleme penale (Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie), dar si cel putin alti doi membri ai Cabinetului. 86 86 0 86 0 0 UPDATE ora 16.40…