Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cotidianului The New York Times, consilierii lui Trump l-au avertizat in repetate randuri ca apelurile realizate cu telefonul sau mobil nu sunt securizate, insa liderul de la Casa Alba continua sa refuze sa renunte la folosirea telefoanelor personale pentru a discuta cu prietenii sai. Presedintele…

- Spioni rusi si chinezi intercepteaza deseori apelurile realizate de presedintele american Donald Trump cu telefonul mobil personal, iar Beijingul incearca sa se foloseasca informatiile culese din aceste apeluri pentru a influenta atitudinea SUA, au declarat fosti si actuali oficiali americani.

- Spioni ruși și chinezi intercepteaza deseori apelurile realizate de președintele american Donald Trump cu telefonul mobil personal, iar Beijingul incearca sa se foloseasca informațiile culese din aceste apeluri pentru a influența atitudinea SUA, au declarat foști și actuali oficiali americani, conform…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti statele europene impotriva dependentei de sursele de energie rusesti, in discursul rostit de la tribuna Adunarii Generale a ONU. "Germania va deveni total dependenta de energia ruseasca daca nu schimba imediat directia", a declarat Trump,…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse.'Suntem gata sa-l invitam pe presedintele…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse. 'Suntem gata sa-l invitam…