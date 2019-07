New York. Sute de bicicliști au protestat într-un mod inedit

In acest an, 15 bicicliști au fost uciși pe strazile din New York. Acest numar ar putea parea scazut intr-un oraș cu peste 8 milioane de persoane, dar este inca vazut ca o creștere alarmanta.

In memoria celor uciși, sute de oameni din comunitatea locala de bicicliști s-au adunat in centrul parcului Washington Square din Manhattan pentru a participa la o demonstrație. Participanți de toate varstele s-au așezat pe asfalt, timp de cinci minute, in tacere, avand la ei numeroase pancarte.

"Cicliștii mor pentru ca nu sunt protejați in mod corespunzator", a spus Joseph Cutrufo, director…