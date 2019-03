Stiri pe aceeasi tema

- Informarea meteo intra în vigoare vinerii, la ora 14 si este valabila pâna sâmbata, 23 februarie, ora 16. Fenomene vizate sunt: ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vântului, racire accentuata. În intervalul mentionat se vor semnala precipitatii…

- Riscul de avalansa in Masivul Retezat este foarte mare din cauza ninsorii care a cazut in ultimele doua zile si care nu a apucat sa faca priza cu vechiul strat de zapada inghetata, turistii fiind avertizati de catre salvamontistii din judetul Hunedoara sa nu plece pe niciun fel de traseu. …

- Ninge de aseara la Timișoara, iar fulgii care cad și la aceasta ora au „albit” șoselele Timișoarei. La fel și trotuarele au fost acoperite de zapada. The post Strazile și trotuarele din Timișoara, acoperite de zapada. Se circula cu dificultate appeared first on Renasterea banateana .

- O furtuna de zapada de proportii a lovit Statele Unite ale Americii. Peste 100 de milioane de locuitori sunt afectati de ninsorile abundente si temperaturile scazute. Autoritatiile din New Jersey si Pennsylvania au declarat deja stare de urgenta.Peste 2.

- Vremea va fi in general inchisa in Capitala in orele urmatoare, iar incepand de joi seara si pe parcursul noptii va ninge, temporar ninsoarea va fi moderata cantitativ si se va depune strat nou de zapada...

- ANM transmite o atenționare meteo cod galben incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 22, valabila pana pe 11 ianuarie, ora 12. Sunt anunțate ninsori abundente – strat consistent de zapada – și viscol in mai toate județele Moldovei. ”Zonele afectate: județele Vaslui, Iași, Neamț, Bacau, Buzau, Vrancea și…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta a prezentat starea drumurilor din judetele Constanta, Tucea, Calarasi, Ialomita si Braila, asa cum se prezinta ele in aceasta dimineata.

- Miercuri, atmosfera va fi placuta in vestul tarii dar in rest vor fi innorari. Asteptam ninsori la munte, lapovita si ninsoare in Moldova, in estul si sudul Transilvaniei, iar in sud si sud-est o sa ploua.