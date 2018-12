Evident, cea mai celebra si vizibila cu ai sai 92,9 metri inaltime este Libertatea,reprezentasta sub trasaturile unei femei. Dar opinia publica denunta ca metropola sufera de o grava problema de paritate femei-barbati in materie de monumente. Lasand la o parte figuri alegorice (justitie, libertate, ect) sau fictive (Alice in Tara Minunilor) orasul New York numara […] New York n-are decat cinci statui-femei is a post from: Ziarul National