Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Salaj a fost ingropata chiar in gradina casei sale, dupa un conflict al rudelor cu preotul din localitate. Familia decedatei susține ca parohul le-a cerut 1.000 de lei pentru locul de veci, in condițiile in care nu ar fi avut dreptul legal sa faca asta. Rudele nu s-au razgandit nici dupa…

- Camera Reprezentantilor, sub control democrat, a votat marti cu o majoritate confortabila împotriva situatiei de "urgenta nationala" decretate de presedintele american, Donald Trump, pentru a putea construi un zid antiimigratie ilegala la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. …

- Fostul boxer american Mike Tyson, campion mondial al greilor, a dezvaluit ca a oferit 10.000 de dolari unui ingrijitor pentru a-l lasa sa se bata cu o gorila cu spatele argintiu intr-o gradina zoologica din New York, relateaza presa internationala. In 1986, an in care a castigat primul…

- El pretinde o incalcare a contractului si ca Amazon a refuzat sa-i distribuie cel mai recent film, "A Rainy Day in New York", punand capat astfel colaborarii dintre cele doua parti pentru a patra sa productie. Intr-o plangere depusa joi la Curtea federala din districtul de sud din New York, in care…

- Un barbat din Marea Britanie, fost detinut, a dat in judecata Ministerul Justitiei pentru ca a dezvoltat sindromul de stres post-traumatic (TSPT) din cauza sobolanilor care erau in permanenta prezenti in celula sa, scrie The Guardian, potrivit News.ro.Citește și: Zece copii rapiți in Tanzania…

- Un individ a fost arestat miercuri in statul american Georgia, acesta fiind inculpat pentru ca ar fi planuit sa atace Casa Alba și alte cladiri guvernamentale din Washington, dar și Statuia Libertații din New York, informeaza cotidianul Atlanta Journal Constitution, scrie Mediafax.Hasher Jallal…

- Poliția a impușcat și ucis un barbat care a amenintat cu o arma intr-o școala din statul american Oregon, pe fondul unei dispute privind custodia, nimeni altcineva nefiind ranit, au anuntat autoritațile, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.Barbatul a fost escortat in afara scolii…