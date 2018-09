Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis se va afla in Statele Unite saptamana viitoare, acolo unde va participa, la New York, la Adunarea Generala a ONU. Cu ocazia acestui eveniment, presedintele, insotit de sotia sa va participa, alaturi de alti presedinti din tari membre ONU la o cina oficiala oferita de presedintele Statelor…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni cu omologul sau american, Donald Trump, pe 24 septembrie si cu cel iranian, Hassan Rohani, pe 25 septembrie la New York, in marja celei de-a 73-a Adunari Generala a ONU, scrie agerpres.ro.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni cu omologul sau american, Donald Trump, pe 24 septembrie si cu cel iranian, Hassan Rohani, pe 25 septembrie la New York, in marja celei de-a 73-a Adunari Generala a ONU, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. ''Este prevazut ca el…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca il respecta pe președintele rus Vladimir Putin, care totuși „viseaza la dezintegrarea UE”. Intr-un interviu acordat televiziunii suedeze SVT, Macron a recunoscut ca il respecta pe Putin in calitate de lider, dar crede ca acesta viseaza la dezintegrarea…

- Libanul se bazeaza pe o initiativa a Rusiei in favoarea reintoarcerii in Siria a refugiatilor instalati in tarile vecine, pentru a asigura repatrierea a aproape 900.000 de persoane stramutate pe teritoriul sau, a indicat vineri presedintele libanez Michel Aoun, citat de AFP. Rusia, aliata a regimului…

- Tema stabilitatii strategice, inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA a sistemului de aparare antiracheta in Romania, ar urma sa se afle pe agenda intalnirii de luni de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, potrivit lui Iuri Usakov, consilier…

- Presedintele rus Vladimir Putin este confortabil cu o intalnire bilaterala cu omologul sau american, Donald Trump, in cadrul summitului de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov,