Stiri pe aceeasi tema

- Deja interzisa in mai multe orase americane, dar in nici un stat intreg pana in prezent, aceasta interventie consta in amputarea ultimei falange a degetelor animalului, lasandu-l complet fara gheare.Conventia europeana pentru protectia animalelor de companie, adoptata in 1987 de catre Consiliul…

- "In recentul raport GRECO (Conventia a fost ratificata de Romania in timpul guvernului PSD pe care l-am condus), se considera ca Sectia speciala pentru magistrati „este o anomalie”. Din cate stiu, in spatiul Consiliului Europei nu exista reguli comune in domeniul justitiei. Exista unele valori,…

- Decizia luata de oficialii din New York a venit la doar cateva zile dupa ce Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) a anuntat ca Statele Unite au inregistrat 971 de cazuri de rujeola in primele cinci luni din acest an, cel mai mare numar de cazuri din ultimii 25 de ani. Situatia este cu…

- Multi prefera sa le taie ghearele pisicilor pentru a nu fi zgariati. Sau pur si simplu pentru a proteja mobila din casa de ghearele ascutie ale felinelor. Procedura este insa extrem de dureroasa pentru pisici. Iar asta pentru ca ghearele sunt taiate pana aproape de os. Mai mult, pisicile isi pot pierde…

- Ultimul raport privind monitorizarea implementarii Strategiei naționale de integrare a romilor, publicat pe site-ul Consiliului Europei, prezinta cum a fost pusa in aplicare metodologia ROMACT la Marașești, care poate fi considerata un model de buna practica, inclusiv pentru alte localitați cu numar…

- Ea le-a cerut magistratilor sa ii ridice aceasta interdictie sau macar sa ii dea voie ca, in luna iunie, sa mearga in New York si Paris, in vizita. Niciuna dintre cererile tinerei nu au fost admise de judecatori, care o obliga pe Bercea sa isi petreaca vacanta de vara pe plaiurile autohtone. „Este adevarat…

- Rami Malek va fi personajul negativ in acest film. "Va promit tuturor ca Bond nu va avea o misiune usoara", a spus el prin intermediul unui mesaj inregistrat de la New York. Din distributie vor mai face parte actrita franceza Lea Seydoux, in rolul dr. Madeleine Swann, si britanicul Ralph…