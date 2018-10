Stiri pe aceeasi tema

- New York-ul a inregistrat primul weekend fara impuscaturi din ultimii 25 de ani. Weekend prelungit chiar, daca ne gandim ca, de joi de la pranz si pana luni, nu s-a auzit niciun foc de arma in metropola americana. Ar putea fi insa o perioada de calm aparent. Desi, per total, la New York au fost mai…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat duminica, la sediul din New York al Natiunilor Unite, ca multilateralismului trebuie sa i se dea o sansa pentru ca este 'calea spre viitor', relateaza agentia Xinhua. 'Multilateralismul trebuie sa aiba o sansa.…

- Demersul celor de la Rofix Color Design i-a adus laolalta pe toți cei implicați in industria construcțiilor din vestul țarii. Fie ca vorbim despre designeri, arhitecți, dezvoltatori sau chiar distribuitori de vopsele și tencuieli decorative, cu toții au privit cu interes lansarea celor doua branduri…

- Martha Graham Dance Company: o conversație intre clasic și modern Cea mai mare companie americana de dans, la București Martha Graham Dance Company: o conversație intre clasic și modern „Veți vedea deseara o conversație intre vechi și nou, intre clasic și perspectivele moderne, o companie vie, care…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari, respectiv Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. La Bucuresti incepe luni Summitul…