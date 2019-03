New Delhi a fost cea mai poluata capitala din lume in 2018, au spus marti doua organizatii care masoara poluarea atmosferica si care au realizat un studiu despre cantitatea de particule in suspensie din aer, respectiv parametrul PM2,5, in 61 de capitale din lume, potrivit Reuters.



Capitala Indiei, unde locuiesc peste 20 de milioane de persoane, este urmata, in topul celor mai poluate metropole, de capitala Bangladeshului, Dacca, si de Kabul, capitala Afganistanului, potrivit unui studiu realizat de IQ AirVisual, o organizatie elvetiana care culege date despre calitatea aerului la…