Nevoia de investiții la Hidroelectrica. Badea: Încercaţi să stingeţi luminile pentru o oră. Ce se întâmplă

'Trebuie sa ne sporim capacitatile de productie, pentru ca energia electrica este sursa vietii noastre de zi cu zi. Spuneam la un moment dat, mai in gluma, mai in serios, incercati sa stingeti toate luminile sau decuplati-va de la electricitate o ora si vedeti ca, brusc, asa, viata nu mai are sens. Vrei sa te uiti la televizor, vrei sa citesti o publicatie online... Toate aceste lucruri cu care ne-am obisnuit nu mai sunt posibile si atunci iti dai seama de importanta securitatii energetice, de importanta pe care o au aceste investitii care genereaza practic stabilitate si confortul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

