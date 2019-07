NEVERSEA, un festival care te trimite la spital Festivalul Neversea de la malul marii continua, sambata seara urmand sa aiba loc ultimele recitaluri, dar tot mai multi spectatori au acuzat probleme medicale. Astfel, paramedicii mobilizati la fata locului au anuntat ca, vineri seara, au intervenit la peste 400 de cazuri de persoane care au solicitat ajutor medical. 43 de spectatori de la Neversea au suferit traumatisme Dintre cele peste 400 de cazuri in opt s-a decis transportarea victimelor la spital pentru efectuarea de analize amanuntite. Paramedicii au prezentat si un bilant al cazurilor medicale verificate. Au fost opt pacienti cu febra,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

