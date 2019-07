NEVERSEA. Cine intră GRATUIT la festivalul de la malul mării Printre surprizele pe care le pregatește Kaufland in cadrul festivalului Neversea se numara: activari multisenzoriale, irisul gigant din care poți privi festivalul ca printr-un caleidoscop, cu poze 360°, barca pe mare de unde poți vedea concertele, zone pentru poze panoramice, scena dedicata și bar la inalțime, zone de sport, cu panouri de escalada și adrenalina, stand de coafare a parului și body refresh cu produse cosmetice marca proprie, dar și spații de relaxare eco-friendly, zone de sustenabilitate, gradina solara și infrastructura de reciclare. Oportunitați de acces gratuit Oportunitați degratuit … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

