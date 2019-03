Stiri pe aceeasi tema

- G-EAZY, JESSIE J, AFROJACK, LOST FREQUENCIES, STEVE AOKI, RUDIMENTAL DJ, JAMIE JONES, TALE OF US, ANDY C, WILKINSON DJ SET, FLUX PAVILION, CHINESE MAN ȘI SUBFOCUS DJ SET SUNT PRIMII ARTIȘTI CARE URCA IN LINE-UP-UL NEVERSEA! Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA,…

- Licitația Artmark a primei parți a colecției de arta romaneasca a bancherului olandez Anthony van der Heijden a avut loc in data de 31 ianuarie și a reprezentat un adevarat triumf al artei romanești. Cu toate acestea, domnul Van der Heijden considera ca arta romaneasca este inca subevaluata și, prin…

- Mara Banica se numara printre vedetele care au avut norocul sa scape de frigul și de vremea mohorata din Romania. Frumoasa jurnalista a „fugit” peste hotare și și-a gasit refugiul pe plajele insorite din Mexic. Bineințeles, cu costumul de baie in bagaj.

- Pictorul Nicolae Grigorescu a ramas lider in topul celor mai bine vanduti artisti la licitatiile de arta din Romania si in 2018, cu vanzari de aproape 1.100.000 de euro. Grigorescu a ramas lider in topul celor mai bine vanduti artisti la licitatiile din tara, cu vanzari totale de 1.086.600 de euro pentru…