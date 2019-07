Avertizare de cod galben in Maramures: Se intorc ploile

In intervalul 7 iulie, ora 18.00 – 8 iulie, ora 22.00, judetul Maramures si alte judete din tara se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul mentionat, manifestarile de instabilitate atmosferica vor cuprinde si regiunile sudice si estice. Astfel,… [citeste mai departe]