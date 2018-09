Stiri pe aceeasi tema

- PSD va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni, a declarat marti, la Buzau, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, care a sustinut ca primul lucru pe care ar trebui sa-l faca viitorul lider al PSD este sa-si ceara scuze pentru ce s-a intamplat…

- Uraganul Florence, care a lovit ieri statele americane de pe coasta de est, Carolina de Sud si Carolina de Nord fiind cele mai afectate, a cauzat cel putin patru morti, inundatii catastrofale, echipele de salvare...

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- Un elicopter s-a prabușit in urma cu puțin timp. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața, aparatul de zbor a ars Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața dupa ce un elicopter s-a prabușit in Siberia, Rusia. In tragedia aviatica a fost implicat un elicopter model Mi-8, operat de UTAIR, care transporta…

- O miscare telurica inregistrata duminica dimineata in Indonezia a curmat mai multe vieti si a avariat sau chiar a cauzat prabusirea mai multor cladiri. Sunt cel putin 10 decese si peste 30 de persoane ranite, potrivit site-ului CNN. Seismul a avut 6.4 grade pe Richter, iar victimele au pierit pe insula…

- Nu știu cum alții sunt, dar eu am o oarecare suspiciune fața de orice intalnire bilaterala care implica o combinație de genul: Trump și Rusia. De ce? Pentru ca Romania are o istorie nu foarte placuta cu ințelegeri intre marile puteri facute peste capul ei.

- Finlanda are relatii bune atat cu Rusia, cat si cu SUA. Presedintele Sauli Niintso l-a felicitat pe Putin cu ocazia realegerii ca presedinte, ceea ce a starnit un val de nemultumire in cancelariile occidentale. Presedinte George H.W. Bush s-a intalnit tot la Helsinki, in 1990, cu fostul lider al URSS,…