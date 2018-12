Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat miercuri tarile Uniunii Europene (UE) pentru ca nu fac suficient pentru dezradacinarea gruparilor teroriste, cu o zi inainte ca oficiali ai UE sa participe la o reuniune la Ankara, informeaza dpa. La o reuniune a autoritatilor locale, Erdogan…

- Galatasaray și Fenerbahce au terminat la egalitate, 2-2, in derby-ul Turciei. Galatasaray - Fenerbahce 2-2. Jailson, brazilianul, care a egalat la doi pentru Fener, a devenit ținta furiei gazdelor dupa fluierul final. Nu a scapat decat alergand spre vestiare. Arbitrul a dat trei "roșii": lui, colegului…

- Iancu Avram, temerarul roman care sparge bariere la inotat, a ajuns la destinatie. El a strabatut inot Marea Neagra de la Sulina la Istanbul. In ziua de 2 septembrie 2018, Iancu Avram a plecat din Sulina si a ajuns la Istanbul in seara de 31 octombrie. In total a inotat 680 kilometri in Marea Neagra.…

- In perioada 26 27 octombrie 2018, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a continuat la Istanbul discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta.Potrivit Ministreului Sanatatii, vizita de lucru a ministrului…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Fiul cel mare al jurnalistului saudit ucis la Istanbul s-a mutat in Statele Unite, au anuntat surse apropiate familiei sale. Ajutat de secretarul de Stat american Mike Pompeo, el a plecat din Arabia Saudita a doua zi de la intalnirea avuta cu regele Salman si printul mostenitor Mohammad din Salman.

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru ca nu s-a conformat obligatiei de a lua toate masurile necesare inchiderii cat mai rapid posibil a unui numar de 68 de depozite de deseuri, a informat Curtea joi.