- Indicele BET a avansat cu 12,4% in primul trimestru din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor UE, potrivit datelor Bloomberg. Spre comparatie, locul doi a fost ocupat de bursa din Praga, plus 4,3%. Avansul bursei de la Bucuresti vine in contextul dividendelor…

- Pentru anumite categorii de joburi, compania le ofera candidatilor care accepta sa se mute in Bucuresti 120 de euro pe luna pentru chirie pe toata durata contractului de munca. Telus International Europe, unul dintre cei mai mari furnizori globali de servicii BPO (busi­ness process out­sourcing),…

- Suceava, judet aflat pe locul opt dupa numarul de locuitori, este clasat pe locul trei in topul zonelor cu cei mai multi copii inscrisi la clasa pregatitoare. Numarul copiilor inscrisi in clasa pregatitoare a ajuns anul acesta la aproape 153.000, dintr-o populatie totala de 19,64 de milioane…

- ♦Antreprenorii care in toamna lui 2017 au deschis prima biblioteca de materiale din Bucuresti, MATER, un proiect unic in SE Europei, in valoare de 300.000 de euro, spun ca intentia lor este de a creste de la 2.000 de mostre, cate sunt in prezent, la 10.000 de exponate, internationalizarea conceptului…

- Antreprenorii debutanti au infiintat din 2011 pana la finalul lunii februarie 2018 44.613 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul in care s-a lansat pe piata locala acest tip de afacere ca urmare a unui program national de finantare a start-up-urilor. In acelasi timp, numarul societatilor nou-in­fiintate…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va deschide apeluri de proiecte in domeniul sanatatii, in valoare totala de 167 de milioane de euro prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), in vederea sustinerii programului de prevenire si tratament al tuberculozei. „75.000…

- Cresteri de preturi pentru chirie sau utilitati, in functie de schimbarea furnizorilor, urmarirea schimbarii mixului de companii din cladire sunt cele mai radicale schimbari care pot surveni in cazul in care cladirea are un nou proprietar. In 2017 sapte cladiri de birouri au fost tranzactionate…

- In primele doua luni din 2018, piata de capital de la Bucuresti a fost definita de o lichiditate in crestere, media zilnica de tranzactionare ajungand la finalul lui februarie la 12,7 mil. euro (in prezent este de 13,25 mil. euro). In compara­tie, in februarie 2017 valoarea medie zilnica de tranzactionare…

- Un cuplu a platit 10.000 de euro pentru o vacanta in Bora Bora si Tahiti. Agentia de turism Oceania Travel din Cluj-Napoca, spe­cia­lizata pe vanzarea de vacante in des­tinatii exotice, a trimis 1.500 de persoane anul trecut in seju­ruri peste ocean, iar pentru acest an estimeaza ca numarul…

- Compania vrea sa investeasca peste 90 de milioane de euro in primul sau proiect din Bucuresti, H Pipera Lake. Infrastructura, pornind de la apa si canalizare pana la curent electric si strazi de acces, reprezinta principala provocare pentru dezvoltatorii care au in plan sa construiasca proiecte…

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- Depozitarul Central, institutie care se ocupa cu decontarea tranzactiilor bursiere si tine evidenta actionarilor, are inregistrati 8,5 milioane de actionari in cele mai recente statistici, majoritatea fiind persoane care au primit actiuni in timpul privatizarilor in masa din anii ’90 la societati…

- Primaria Capitalei anunta ca a demarat o actiune de inventariere a gropilor de pe strazile din Bucuresti, acestea urmand sa fie asfaltate provizoriu pana cand vremea va permite efectuarea lucrarilor de refacere a carosabilului. Continuarea pe ZFCorporate …

- Investitia totala in proiectul rezidential format din 10 blocuri cu 500 de apartamente depaseste 12 milioane de euro. O companie de dezvoltare imobiliara investeste peste 12 milioane de euro intr-un proiect rezidential format din zece blocuri, situat in zona centrului comercial Grand Arena…

- Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tran­zactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 9% in primele doua luni din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor din UE, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Locul doi a fost ocupat de bursa…

- ♦ Luna februrie a readus cu picioarele pe pamant comunitatea investitionala globala, obisnuita de mai bine de un an cu aprecieri accelerate, pe fondul unei economii mondiale ce parea a nu mai fi hartuita de vesti proaste sau schimbari bruste de paradigma politica in tari-cheie. …

- Oana si Julian Manescu, doi antrepre­nori din Bucuresti, au deschis acum trei ani o pizzerie in zona Tineretului din Capitala, in urma unei investitii de 35.000 de euro. Locatia pizzeriei Volare este un concept specific italian si are doar opt mese. „In anul 2015 am deschis pizzeria Volare…

- Cel putin zece cladiri de birouri din Bucuresti au un grad de ocupare de sub 50%. Pachete mai avantajoase de servicii si un cost mai mic cu chiria, amplasare intr-o zona centrala sau aproape de mijloacele de trasport in comun sunt cateva dintre motivele cu care cladirile mai vechi de cinci-zece…

- Compania romaneasca de publicitate digitala outdoor Phoenix Media, prezenta pe piata din Capitala de 13 ani, a incheiat 2017 cu venituri de doua milioane de euro si mizeaza pe o crestere de 10% anul acesta, in conditiile lansarii in toamna anului trecut a softului STOC (Standard Tool for Organising…

- Robert Redeleanu, care a condus in ultimii doi ani si jumatate operatiunile locale ale grupului american Liberty Global (LGI), cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, va prelua de la 1 aprilie pozitia de director ge­ne­ral al subsidiarei companiei din Polonia, pastrand si coor­do­narea…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Digi, compania tele­com care a debutat in arena de tran­zactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 mil. lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Dezvoltatorul israelian AFI Europe, care are in Bucuresti mallul AFI Cotroceni, a semnat un contract pentru inchirierea a inca 2.000 mp din prima cladire a proiectului de birouri AFI Tech Park din Bucuresti catre operatorul de sali de jocuri electronice Game World Group. Compania se adauga…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- ♦ Policolor, producator controlat de fondul de investitii RC2, detine o fabrica in Bucuresti si una in Bulgaria, cu un total de 900 de angajati. Grupul producator de lacuri si vopsele Policolor Orgachim si-a majorat cifra de afaceri cu 7% anul trecut, ajungand astfel la business de 64…

- ♦ Genpact Romania, prezenta din anul 2005 pe piata locala, face parte din grupul indian Genpact, unul dintre liderii globali in industria de outsourcing. Furnizorul de servicii de outsourcing Genpact Romania a recrutat anul trecut aproximativ 950 de oameni pentru birourile din Cluj-Napoca…

- Apartamentele noi din Bucuresti s-au scumpit in ianuarie cu 1,5% fata de decembrie, pana la 1.325 de euro pe metru patrat util. Cresteri de pret pe segmentul locuintelor noi s-au inregistrat si in alte orase din tara, in timp ce apartamentele vechi au avut un trend descendent. „Tendinta…

- Alexandra Dragomir si Iolanda Cojo­caru, doua antreprenoare din Bucuresti, au infi­intat in 2016 atelierulul de bijuterii handmade ArtMag Design, prin care au ajuns la vanzari de 50.000 de euro anul trecut. Compania produce bijuterii, pa­pi­oane, butoni si decoratiuni sub bran­dul artMYway,…

- Primarul sectorului 6, al doilea cel mai aglomerat sector din Capitala, spune ca este responsabilitatea dezvoltatorilor imobiliari, daca sunt seriosi, sa vina cu solutii de infrastructura, in contextul in care autoritatile statului nu pot face fata ritmului cu care acestia ridica blocuri. Aceeasi…

- Rulaj de tranzactionare dublu la Bucuresti fata de media anului l Indicele BET inchide in scadere cu 2,1% dupa ce la la ora 15:30 avea un minus chiar si de 4%. Analistii si brokerii de pe piata de capital din Romania con­sidera ca turbu­lentele de pe bur­sele internationale, care s-au simtit…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania. Continuarea pe ZFCorporate …

- Aproximativ 30.000 de metri patrati de spatii de birouri functioneaza in Bucuresti ca huburi, adica zone de co-working, in care se lucreaza in spatiu deschis, create ca alternativa la birourile traditionale. „Exista probabilitatea ca ponderea spatiilor de co-working in total GLA birouri…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate actiuni listate la Bucuresti, a urcat in luna ianuarie cu aproape 8% si a marcat a doua cea mai mare crestere din randul principalilor indici ai burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre compa­ratie, primul loc…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Techcelerator, un program de accelerare care se adreseaza start-up-urilor locale hi-tech, cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, are in plan sa acorde finantari de 25.000 de euro unui numar de 15-20 de companii la inceput de drum, in schimbul unui pachet de 6% din actiuni. „Ulterior, start-up-urile…

- Pentru anul 2017, antreprenorii au estimat afaceri de 150.000 de euro. Lipsa de personal i-a determinat pe trei antreprenori din Bucuresti sa isi inchida afacerea cu burgeri inceputa in anul 2016. Mihai Andrei, Ionut Andrei si Ramona Dumitru au investit 100.000 de euro in restaurantul de…

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- Manuela Iordache si sotul lei, doi antreprenori din Bucuresti, au dez­vol­tat in urma cu doi ani o afacere cu auto­ru­lote dupa ce si-au cumparat un astfel de autove­hi­cul pentru uz personal. Businessul lor a ajuns anul trecut la 112.000 de lei (25.000 de euro), iar pentru anul in curs…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- ♦ Aeroporturile din provincie vin puternic din urma, avand ritmuri de crestere mai mult decat duble fata de Bucuresti ♦ Aeroportul din Cluj a trecut pentru prima data de 2 milioane de pasageri, iar cel din Iasi de 1 milion de pasageri. Primele cinci aeroporturi din tara au avut anul…

- Ioana Romanescu, antreprenoa­rea care a creat acum patru ani brandul Cupcake Philosophy, a ajuns la afaceri de 120.000 de euro din businessul cu briose. La inceput antreprenoarea se ocupa personal de realizarea brioselor, in prezent lucrand cu ajutorul a sapte angajati, iar din 2016 produsele realizate…

- Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona pentru gigantul din sectorul bauturilor racoritoare, spune ca increderea consumatorilor a revenit in Europa, inclusiv in Romania, tara care are pentru businessul pe care…

- Lantul hotelier Radisson Blu va deschide la Timisoara cel de-al patrulea hotel din Romania sub acest brand, dupa cel din Bucuresti de pe Calea Victoriei si cel din Brasov care va fi inaugurat anul viitor. The Rezidor Hotel Group, una din cele mai dinamice companii hoteliere din lume, a anuntat…

- ♦ Pentru 2018 analistii considera ca dividendele speciale de la companiile de stat vor fi mai mici, dar ca totusi vor exista ♦ Totodata este posibil ca profitabilitatea companiilor romanesti de stat sa fie in crestere. Nuclearelectrica, indicele societatilor de investitii financiare de la…

- Nova City Development, o companie detinuta de trei actionari romani din Bucuresti si Tulcea, investeste 30 de milioane de lei in doua proiecte rezidentiale in zona Pipera din Bucuresti. Cele doua proiecte – Residence29 si Millo Village – au impreuna peste 50 de case. Continuarea pe…

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- Revetas Capital, fondul de investitii fondat si administrat de Eric Assimakopoulos, un bro­ker imobiliar de nationa­li­tate americana, care a achizitionat in 2014 parcul comercial Vitantis Shopping Center de langa targul de masini Vitan, tranzactia fiind evaluata la acea vreme la circa 26 mil. euro,…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Gigantul Microsoft a lansat o licitatie pentru a-si consolida birourile din Bucuresti intr-un nou sediu, potrivit datelor din piata, iar miza o reprezinta 20.000 mp spatiu modern de office, pentru care vor plati cel putin 3 mil. euro anual. Potrivit surselor citate, Microsoft doreste un…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…