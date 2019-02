Un adevarat fenomen muzical, Netta Barzilai, laureata Eurovision 2018, vine pentru prima data in Romania, intr-un recital live la finala Selecției Naționale. Intr-o seara in care spectacolul și emoția vor culmina cu desemnarea caștigatorului Selecției Naționale, laureata marelui trofeu Eurovision 2018 va canta pe aceeași scena pe care va fi anunțat reprezentantul Romaniei la ediția din acest an a concursului intenațional. „Invitația de a canta la Selecția Naționala ma onoreaza. Aștept cu nerabdare recitalul de la București și sarbatoarea alaturi de toți oamenii incredibili care ma așteapta acolo.…