Neti Sandu are o nepoată campioană la volei. Alice e componentă a echipei naționale | FOTO Neti Sandu are o nepoata de care este foarte mandra. Alice este campioana la volei și componenta a echipe naționale. Prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV este matușa unei sportive de performanța din Romania. Este vorba despre jucatoarea de volei Alice Kapelovies. Alice Kapelovies este o tanara in varsta de 29 de ani care este și componenta a echipei naționale de Volei a Romaniei. Neti Sandu are o relație foarte apropiata cu nepoata ei, cele doua ințelegandu-se de minune. Zilele trecute, Neti Sandu a fost foarte mandra de performanța reușțita de Alice și de colegele sale de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare handbalist Vasile Stanga apreciaza performanța naționalei feminine de handbal a Romaniei, locul 4 la Euro 2018, dar este dezamagit de selecționerul Martin Ambros. ”Clasarea pe locul 4 la Euro 2018 este fantastica pentru noi, iar calificarea directa la Mondiale este cel mai pozitiv lucru.…

- Nationala masculina de tenis de masa a Romaniei a pierdut in fata Belgiei ultimul meci din acest an, scor 1-3, din preliminariile Campionatului European din Franta, 2019.Rezultatele au fost urmatoarele: Cristian Pletea : Florent Lambiet 1-3 (11-6, 8-11, 7-11, 8-11) Ovidiu Ionescu…

- Spaniolii au visat mai mult de o repriza ca pot invinge Romania si ca vor lasa o impresie buna la Campionatul European din Franta, in conditiile in care nationala iberica era deja eliminata din grupa principala, dar nationala lui Ambros Martin a avut un cuvant de spus si a intors soarta partidei.

- Blue Air a lansat, marți, aeronava Boeing 737 personalizata pe fuselaj cu portretul Regelui Ferdinand I, in cinstea aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire. “La 100 de ani de la intrarea victorioasă a Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria în București, aducem un omagiu…

- Euro 2019 se va disputa in Italia si San Marino. La competitie sunt calificate 12 echipe nationale, care vor fi impartite in trei grupe de cate patru echipe. GRUPA INFERNALA pentru Romania in preliminariile pentru EURO 2020. Adversari de calibru pentru "tricolori" Italia, tara gazda,…

- Liga Națiunilor ne-a ingropat, deși, paradoxal, tricolorii lui Cosmin Contra au terminat grupa pe locul 2, fara infrangere. Naționala de fotbal a Romaniei a retrogradat in „lumea a patra” și va avea o misiune imposibila de a se califica la Euro 2020. Reprezentativa tricolora va fi in urna a 4-a valorica…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- Aproape o treime din locuințele din România au WC-ul în afara casei, adica suntem pe primul loc în Europa, conform unui sondaj realizat de Eurostat. Media europeana a locuitorilor care nu au toaleta în casa este de doar 2,4%. Procentul ajunge…