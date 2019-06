Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Barack Obama și soția sa, Michelle Obama, au incheiat, prin compania lor Higher Ground Productions, un acord cu compania Spotify in vederea producerii unei serii de podcast-uri, potrivit latimes.com, scrie Mediafax.Acordul, incheiat pe mai mulți ani, implica faptul…

- Filmul ”Oh, Ramona!” provoaca primele reacții dupa ce a devenit disponibil pe Netflix:”Mi-a venit sa plang”, a povestit sambata actorul Bogdan Iancu intr-o discuție live cu Mimi și Andrei Ciobanu, relateaza mediafaxMimi, cunoscuta pentru vlogg-ul sau s-a reintalnit cu actorul Bogdan Iancu…

- Scriitoarea britanica J. K. Rowling va lansa luna viitoare patru noi eBook-uri in cadrul seriei "Harry Potter", care ofera fanilor acestei francize posibilitatea "de a plonja si mai adanc in bogata istorie a magiei", informeaza AGERPRES. Platforma online a celebrei scriitoare britanice, Pottermore,…

- Creatorii serialului, Charlie Brooker si Annabel Jones, revin cu trei noi povesti la circa sase luni dupa lansarea ''Black Mirror: Bandersnatch'', o editie speciala si interactiva, care oferea privitorilor posibilitatea sa aleaga din mai multe scenarii posibile. Platforma de streaming Netflix a publicat…

- Actrita americana Hilary Swank, castigatoare a doua premii Oscar, va interpreta rolul unei astronaute in "Away", un serial cu tematica spatiala, ce va avea 10 episoade, au anuntat miercuri reprezentantii platformei de streaming Netflix, citati de site-ul thewrap.com. Vedeta americana,…

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa, Michelle, vor produce pentru Netflix un serial adaptat dupa cartea criticului Michael Lewis despre sosirea lui Donald Trump la Casa Alba, "The Fifth Risk", potrivit AFP, scrie news.ro.Platforma video a anuntat in mai 2018 ca a ajuns la un…

- Membrii Academiei de film americane au decis ca filmele produse de platforma online Netflix vor fi in continuare eligibile pentru a concura la premiile Oscar, relateaza nme.com, potrivit Mediafax.Anunțul a fost facut ca urmare a unei intruniri a membrilor Academiei de film americane, care…

- Mult asteptata platforma de streaming video Disney+, viitoare rivala a platformei Netflix, va fi disponibila incepand din 12 decembrie in Statele Unite in baza unui abonament de 6,99 de dolari pe luna, au anuntat joi reprezentantii acestui gigant din industria media si de divertisment, citati de…